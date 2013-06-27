27 درصد تولید علم در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن طریقت منفرد عصر پنج شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از 12 پروژه علوم پزشکی شیراز افزود: با اینکه تنها سه درصد امکانات تحقیقاتی و پژوهشی کشور در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد، 27 درصد تولید علم کشور را انجام می دهیم.

وی تصریح کرد: معاون تحقیقات و پژوهش از جمله بخش هایی است که همواره مظلوم واقع می شود و کمترین اعتبارات و امکانات را در اختیار دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه استان فارس و شهر شیراز در جایگاه بالای تولید علم در کشور قرار دارد یادآور شد: برای اولین بار در کشور مجموعه ای مثل برج پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شده که این حرکت نشان از جایگاه علمی شهر شیراز و دانشگاه علوم پزشکی این شهر است.

طریقت منفرد تاکید کرد: به طور حتم زمانیکه برای انجام تحقیق و پژوهش مکان درست و امکانات مناسب را در اختیار داشته باشیم می توان به آینده نیز امیدوار بود.

فارس توانایی کسب رتبه های اول علمی کشور را دارد

در ادامه این مراسم استاندار فارس نیز با اشاره به جایگاه علمی استان فارس، گفت: شیراز و استان فارس هیچ کم و کسری برای رسیدن به رتبه های اول علمی کشور ندارند.

حسین صادق عابدین افزود: داشتن نیروی انسانی متخصص و با دانش در کنار وجود امکانات مناسب می تواند روز های بسیار خوبی را برای بخش تحقیق و پژوهش علوم پزشکی به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: ساخت و ساز بخش اولیه رسیدن به موفقیت است اما باید هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی و تجهیز برج پژوهش اقدام شود.

استاندار فارس تصریح کرد: باید برای رسیدن به موفقیت های بیشتر همت کرد که خوشبختانه در استان فارس تلاش برای رسیدن به موفقیت وجود دارد.