120 راننده متخلف در گیلان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی عصر پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اکیپ اعزامی با بازدید یکی از خطوط مسافربری بخش لشت نشا شهرستان رشت 120 راننده متخلف را شناسایی و با تشکیل پرونده تخلف با اتهام اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه مراتب را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی همچنین با اعلام اینکه خطوط حمل و نقل شهری و برون شهری بطور مستمر بازرسی و نظارت می شود، اظهارداشت: شهروندان نیز می توانند در صورت داشتن هر گونه شکایت مراتب را برای بررسی و رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی در سراسر استان اعلام یا با تلفن گویای 3229038 تماس حاصل کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در ادامه به محکومیت یک قاچاقچی چای در تعزیرات حکومتی گیلان اشاره کرد و گفت: یک عامل قاچاق چای خارجی از سوی شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز شهرستان بندرانزلی به مجازات نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی تصریح کرد: با کشف مقدار 216 کیلو انواع چای خارجی از سوی پلیس آگاهی بندر انزلی و ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی، رئیس شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز شهرستان اقدام به احضار متهم و اخذ دفاعیات و تکمیل تحقیقات کرد و پس از احراز تخلف، حکم به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و جزای نقدی به مبلغ33 میلیون و 619 هزار و 208 ریال در حق دولت محکوم کرد.

قشلاقی همچنین به محکومیت نمایندگی انحصاری یک شرکت خدماتی از سوی شعبه پنجم تعزیرات حکومتی به پرداخت مجازات نقدی در حق دولت خبرداد و اظهارداشت: این شرکت متهم به فروش مقدار هزار و 200 متر مربع کامپوزیت مرتکب تخلف گرانفروشی شده است.

وی بیان داشت: با طرح پرونده در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی رشت، رئیس شعبه مزبور با احضار و اخذ دفاعیات و تکمیل تحقیقات، تخلف وی را محرز تشخیص و به استناد به ماده 57 قانون نظام صنفی متهم را به پرداخت 95 میلیون و 400 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: با اعتراض محکوم علیه پرونده در شعبه تجدیدنظر استان دوباره مورد رسیدگی قرار گرفت و عینا تائید شد.