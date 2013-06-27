آغاز عملیات اجرایی و افتتاح 30 میلیارد تومان پروژه علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: 10 پروژه بزرگ تحقیقاتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز امروز افتتتاح و یا عملیات اجرایی ساخت آنها آغاز می شود.

محمد هادی ایمانیه با اشاره به اینکه جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مباحث تحقیقاتی کشور و جهان یادآور شد: در اکثر بخش های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه اول تا سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در سال گذشته رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی و ابداع و اختراعات نیز به دانشگاه علوم پزشکی شیراز رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: در حال حاضر شش مرکز رشد، سه مرکز مشاوره در دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعال است.

ایمانیه ادامه داد: باید به این نکته نیز توجه شود که دانشگاه علوم پزشکی شیراز در چهار مورد به عنوان قطب اول کشور محسوب می شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تعدادی از پروژه های تحقیقاتی و درمانی شهر شیراز، گفت: راه اندازی نخستین واحد دولتی دندان پزشکی اورژانس شبانه روزی با اعتباری حدود 80 میلیون تومان، مرکز اطلاعات دارویی و داروخانه آموزشی با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان راه اندزای شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به راه اندازی بخشی از برج پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: شاخه اول برج دو قلوی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که هر شاخه آن دارای 12 طبقه و حدود شش هزار و 500 متر مربع مساحت است با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان در حال تکمیل و آماده شدن است .

ایمانیه با بیان اینکه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مرحوم اسماعیل امتیاز نیز عملیات اجرایی آن اغاز خواهد شد، گفت: این بیمارستان در کنار مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی در 14 هزار متر مربع و در هشت طبقه ساخته خواهد شد.

وی افزود: هزینه ساخت این بیمارستان 12 میلیارد تومان است که شش میلیارد تومان آن ورثه مرحوم امتیاز پرداخت می کنند که با راه اندازی این بیمارستان ظرفیت مجموعه مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی فوریت ها( تروما) را به 300 تخت افزایش خواهد داد.