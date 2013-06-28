استقبال خوب مردم استان سمنان از طرح گل نرگس/ جمع آوری بالغ بر 35 میلیارد ریال زکات

نجفعلی انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از ویژگی های مردم ایران اسلامی و مردم ولایتمدار استان سمنان پرداختن به مسائل اعتقادی و دینی است و توصیه موکدی نیز در روایات بر صدقه برای سلامتی امام زمان(عج) شده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته برآن شدیم تا برای احیای این سنت حسنه الهی صدقاتی را جمع کنیم و عمدتا این فریضه در مساجد باشد که با هماهنگی هیئت امناء مساجد انجام می شود و نمازگزاران می توانند مبلغی را به عنوان صدقه برای سلامتی امام زمان (عج) پرداخت کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان ضمن بیان اینکه با مبالغی که مردم می پردازند گوسفندی خریداری و در همان محل ذبح می شود افزود: گوشت این گوسفند در میان نیازمندان همان محله یا منطقه به صورت محترمانه تقسیم خواهد شد و در این میان نیز کمیته امداد نیز مبلغی را برای این کار اختصاص می دهد.

انتظاری همچنین از همکاری بانک اقتصاد مهر برای جمع آوری صدقات جهت اجرای طرح گل نرگس خبر داد و افزود: دارندگان حساب در این بانک می توانند تقاضا دهند تا در زمانی که توسط خودشان معین می شود مبلغی به حساب کمیته امداد جهت صدقه برای امام زمان(عج) واریز شود.

وی همچنین به سیر صعودی پرداخت زکات در استان سمنان اشاره داشت و گفت: این فریضه الهی در استان از سال 86 با مبلغ 28 میلیون ریال شروع شد و در سال گذشته با مبلغی بالغ بر 35 میلیارد ریال رشد قابل توجهی داشته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان تاکید کرد: شهرستان میامی نیز از جمله شهرستان هایی بوده که همین شیب رشد را در پرداخت زکات داشته و با توجه به اینکه در حال حاضر روحانی مستقر زکات در شهرستان مشغول به انجام فعالیت است امیدواریم بتوانیم با همکاری و هماهنگی روحانیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان احکام پرداخت زکات را برای مردم تبیین کنیم.

انتظاری با تاکید بر اینکه زکات جمع آوری شده نیز صرف نیازمندان همان منطقه خواهد شد خاطر نشان کرد: زکات با نیتی که مردم عزیز دارند و با توجه به توصیه موکد دین مبین اسلام مبنی بر اینکه اولین گروهی که زکات به آنها تعلق می گیرد نیازمندان هستند کمیته امداد نیز تشویقی قابل ملاحظه ای برای این امر در نظر گرفته است.

وی در خاتمه از استقبال خوب مردم در انجام این فریضه الهی خبر داد و افزود: مردم ما برای انجام چنین کارهایی آماده هستند و اگر ما بدرستی و بموقع اطلاع رسانی را انجام دهیم مطمئنا مردم در انجام این امور کوتاهی نخواهند کرد.