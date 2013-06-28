تونل سبزه میدان به دلیل عدم تخصیص اعتبار تنها دو درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عزیزی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان در محل فرمانداری زنجان افزود: سالن چند منظوره مدیریت بحران زنجان دارای 95 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی با بیان اینکه پروژه سالن چند منظوره بحران زنجان با اختصاص 200 میلیون تومان از منابع داخلی شهرداری در حال انجام است افزود: سالن ورزشی پارک بانوان نیز دارای حدود 900 میلیون تومان اعتبار استانی است و مابقی اعتبارش از طریق منابع داخلی شهرداری تامین خواهد شد و این پروژه در حال حاضر دارای 40 درصد پیشرفت فیزیکی است و با برآورد های انجام شده برای تکمیل این پروژه 2 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری زنجان با اشاره به عدم تخصیص اعتبار پروژه تونل سبزه میدان ادامه داد: این پروژه هم اکنون دارای 2 درصد پیشرفت فیزیکی است.

عزیزی در رابطه با پروژه ساختمان نگهداری از افراد بی خانمان در زنجان تاکید کرد: این پروژه در حال حاضر دارای 57 درصد پیشرفت فیزیکی استو در حال اجرا است و این پروژه نیز برای تکمیل به 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با تاکبد بر اینکه صد در صد اعتبارات تخصیص یافته برای پروژه زنجانرود جذب شده است گفت: از منابع داخلی نیز 500 میلیون تومان برای این پروزه هزینه خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری زنجان از جذب صد در صدی اعتبار پروژه های آتش نشانی های شهرک بسیجیان و الهیه خبر داد و اظهار داشت: در این پروژه ها تنها برای محوطه سازی با کمبود اعتبار مواجهیم. همچنین 4 دستگاه آمبولانس نیز با اعتبار 80 میلیون تومان برای زنجان خریداری شده است.

عزیزی با اشاره به اهمیت پروژه تقاطع غیر هم سطح سید الشهدا زنجان افزود: برای تکمیل این پروزه در موعد مقرر باید اعتبارات آن تخصیص یابد.

وی تاکید کرد: زمان بهره برداری از پروژه پل سید الشهدا آخر شهریور ماه است و این در صورتی است که اعتبارات آن تخصیص یابد ولی زیر گذر این پروژه در شهریور ماه به بهره برداری می رسد.