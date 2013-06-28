به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تقوایی، صبح جمعه در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور 7 واحد نمونه ملی از خراسان رضوی انتخاب شدند و در روز دهم تیرماه از رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: واحدهای نمونه صنعتی شامل چرم مشهد، چسب سامد، واحدهای نمونه معدنی شامل آق دربند میان کوهی و کائولن رخ سفید است.

تقوایی افزود: واحدهای نمونه فنی ومهندسی نیز شامل نشت آب توس، مهندس مشاور نیروی خراسان و واحد نمونه تحقیق و توسعه واحد بنیان بتن را شامل می شود.

رئيس كميته اطلاع رساني ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن خراسان رضوي یادآور شد: تمامی این 7 واحد نمونه بسیار پر تلاش بوده اند و بر اساس دانش محوری و حرکت در مسیر تولید گام برداشته اند.