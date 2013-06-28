کشتی گیران قم برابر مرکزی به پیروزی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی کشتی گیران قم برابر حریفان خود از استان مرکزی در دو دیدار دوستانه رقم خورد تا تیم های کشتی فرنگی خردسالان و نونهالان استان قم به عنوان پشتوانه های رده های سنی بالاتر بیش از پیش توانمندتر و آماده تر شوند.

تیم های کشتی فرنگی نونهالان و خردسالان هیئت کشتی استان قم این روزها با استفاده از اوقات فراغت تابستان در سالن کشتی مرحوم سلطان نژاد مجموعه ورزشی تختی قم زیر نظر مربیان خود در اردوی آماده سازی و تمرینات مستمر به سر می برند.

مربیانی که در چند سال اخیر چهره های افتخار آفرینی و مدال آوری همچون هادی علیزاده پورنیا دارنده بیش از 10 مدال مسابقات جهان، بین المللی، آسیایی و جام جهانی کشتی فرنگی، امیر حسین مولایی دارنده مدال های رنگارنگ از مسابقات مختلف برون مرزی، علی فتاحی منش، مهدی مرادحاصلی، مهدی ابراهیمی و محمدجواد رضایی اعضای تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، علی زینتی رفاه قهرمان جوانان کشور و همچنین نفراتی مانند سجاد محمدی، روح الله نعمتیان، عباس نوری، داود یارجانعلی و یحیی جساس را تربیت کرده اند، اکنون به کار سازندگی استعدادهای دیگری برای آینده کشتی قم مشغول هستند.

بعد از تمریناتی که مربیان کشتی قم برای چهره های نونهال و خردسال حاضر در برنامه های آماده سازی هیئت کشتی در نظر گرفتند، فرنگی کاران این دو رده سنی در دو دیدار تدارکاتی به مصاف کشتی گیرانی از اراک رفته و در هر دو بازی پیروز شدند.

بر اساس برنامه ریزی هیئت کشتی استان قم، از تیم های کشتی فرنگی خردسالان و نونهالان استان مرکزی برای حضور در قم توسط این هیئت دعوت به عمل آمد و این کشتی گیران در دو دیدار دوستانه با کشتی گیران قمی به رقابت پرداختند.

در این دو دیدار که در خانه کشتی استان قم برگزار شد خردسالان و نونهالان قمی رشته کشتی فرنگی موفق شدند در هر دو بازی نمایندگان کشتی فرنگی اراک را شکست دهند تا بار دیگر قدرت کشتی قم در رده های سنی پایه را به اثبات برسانند.

با توجه به توانمندي و ظرفيت بسيار بالايي كه در كشتي استان وجود دارد و ورزشكاران اين هيئت در هر دو رشته آزاد و فرنگي انگيزه‌هاي زيادي براي شركت در رقابت‌هاي ليگ استان قم دارند، پیش بینی این پیروزی قابل لمس بود.

این در حالی است که با تصميم‌گيري كه در هيئت کشتی قم صورت گرفته است احتمالا امسال این کشتی گیران در رقابت‌هاي ليگ كشتي باشگاه‌هاي استان قم در هر دو رشته آزاد و فرنگي در رده‌هاي سني پایه با یکدیگر به رقابت مي‌پردازند.