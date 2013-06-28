کمپ ترک اعتیاد در بیله سوار راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زیبا نژاد پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از این کمپ به خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی کمپ ترک اعتیاد ترغیب به درمان معتادان به صورت داوطلبانه است.

وی با بیان اینکه تمامی مولفه های ترک اعتیاد در این کمپ تدارک دیده شده است، راه اندازی آن را فرصتی برای داوطلبان ترک اعتیاد برشمرد.

زیبانژاد تصریح کرد: علاوه بر این در حال حاضر تمامی مراکز مشاوره و کلینیک های ترک اعتیاد این شهرستان نیز در طول هفته مبارزه با مواد مخدر برنامه های ویژه ای را تدارک دیده اند.

فرماندار بیله سوار معتقد است، اعتیاد یک آسیب اجتماعی است که در صورت عدم مقابله با آن می تواند افراد یک جامعه را تهدید کند.

وی با یادآوری کشف و ضبط مواد مخدر از مسافران آذری در مرز بیله سوار، اضافه کرد: نیروهای امنیتی و انتظامی با قوت تمام در حال آماده باشند تا امنیت و سلامت در منطقه حکم فرما شود.