حیرت جهانیان از انتخابات ایران/ قوه قضاییه ضامن سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: کسانیکه تبلیغات گسترده می کردند تا مردم پای صندوقهای رای حاضر نشوند، در انتخابات پاسخشان را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه لازم است تا از مردم تشکر شود اظهار داشت: همچنین از رهبریهای داهیانه مقام معظم رهبری و همه کسانیکه برای حضور نقش ایفا کردند، باید قدردانی کرد.

وی با گرامیداشت سالگرد شهادت آیت الله بهشتی گفت: بهشتی به گفته امام راحل یک ملت بود و شخصیت کم نظیری بود که مردم باید با اندیشه هایش آشنا شوند.

آیت الله نورمفیدی با تبریک روز قوه قضاییه بیان داشت: جایگاه این قوه بسیار مهم بوده و عدالت، احداق حق و اینکه مردم احساس امنیت کنند، حائز اهمیت است.

قوه قضاییه ضامن سلامت جامعه است

نماینده ولی فقیه در گلستان ادامه داد: قوه قضاییه ضامن سلامت و صحت کارهاست و جایگاه والایی در پشتیبانی از حق دارد.

وی با محکوم کردن حادثه وحشتناک و غمبار حمله به هواپیمای مسافربری و شهادت 290 نفر از هموطنانما در آبهای خلیج فارس افزود: دشمن با این کار می خواست در میان مردم رعب و وحشت ایجاد کند و با گذشت سالها از این حادثه غمبار نه تنها تهدیدات اثر نگذاشته است بلکه موجب شد تا مردم بیشتر از نظام و کشور دفاع کنند.

امام جمعه گرگان همچنین در خطبه های اول نماز جمعه با بیان اینکه توحید اساسی ترین مسئولیت پیامبران الهی است، گفت: آزادسازی انسانها از بردگی و قدرت ستمکاران از جمله ماموریتهاست.

وی اظهار داشت: برقراری قسط و عدالت، ایجاد روابط انسانی و اخلاقی بین انسانها از دیگر اهدفا بعث انبیاء الهی است.

وی تصریح کرد: بر اساس روایات کار مهم و اساسی امام زمان (عج) نیز همین مسئله است و با ظهور ایشان شرک و بت پرستی چه نوع کهنه و چه نوع جدید برداشته می شود و جامعه بشری یکپارچه زیر پرچم توحید قرار می گیرد.