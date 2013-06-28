رئیس جمهور منتخب ولایتمداری را سرلوحه فعالیت کاری دولت قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های امروز نمازجمعه ساری با اشاره به سی و دومین سالگر شهدای هفت تیر، گفت: شهدای هفت تیر یادآور، شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام(ره) است.

وی با اعلام اینکه چهار تن از شهدای هفت تیر ازخطه مازندران هستند، گفت: خون شهدا سرمایه عظیمی برای پاسداشت انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است.

امام جمعه ساری با بیان اینکه منافقین و غربی ها درصدد بودند تا با ترفندهای خود در هفت تیر سال 60 با ترور یاران امام(ره) به سراغ ایشان بروند، گفت: شهدای هفت تیر با شهادت خود طومار ننگین منافقین را در هم پیچیده و نقشه های آنان را نقش برآب کردند.

یوسف پور با تبریک هفته قوه قضاییه، وظیفه این دستگاه را در برقراری نظم و امنیت در جامعه قابل تحسین دانست و گفت: قوه قضاییه در برخود با اخلال گران نظم و امنیت در جامعه همواره در صحنه حضور دارد و از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در کشور ، گفت: مردم ایران اسلامی یکبار دیگر با تبعیت از ولایت فقیه حماسه سیاسی را رقم زدند.

یوسف پور، برگزاری پرشور انتخابات و حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات را از ویژگی های برجسته این انتخابات دانست و گفت: پس از انتخابات همه آحاد مردم و قوای سه گانه و شخصیت های سیاسی کشور این پیروزی بزرگ را به رئیس جمهور منتخب تبریک گفتند و به شادمانی پرداختند.

وی بیان داشت: رئیس جمهور منتخب باید با تبعیت محض از ولایت فقیه و قانون اساسی به مشکلات مردم رسید گی کند.