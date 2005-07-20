آخرين مرحله اردوي آماده سازي تيم هاي كشتي دانشجويان در تهران و قزاقستان

به گزارش خبرگزاري" مهر" اردوي تمريناتي تيم كشتي آزاد دانشجويان اعزامي به مسابقات المپيك دانشجويان در شهرستان همدان آغاز شده و تاكنون غلام محمدي و عسگري مربيان تيم از نحوه تمرينات و آمادگي ورزشكاران اظهار رضايت كرده اند.

همچنين اردوي كشتي فرنگي نيز از همين تاريخ در خانه كشتي برقراربود كه طي هفته جاري به مجموعه انقلاب تهران نقل مكان كرد . حسن بابك و حسام الدين جعفري مربيان تيم از تمامي نفرات و تمرينات اظهار رضايت كرده و اعلام كردند.

* برپايي اردوي دانشجويان كشتي گير در قزاقستان

فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران كه طي اين مدت همكاري بسيار خوبي را در برگزاري اردوهاي مشترك تيم ملي دانشجويان ايران به عمل آورده است قصد دارد تيم كشتي آزاد را در يك اردوي برون مرزي شركت دهد. براساس اين اردوي تمريناتي كه جهت كسب آمادگي در مسابقات يونيورسياد تركيه است به مدت ده روز از 2 مرداد ماه دركشور قزاقستان برپا مي شود.