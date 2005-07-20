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۲۹ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۱۰

قائم مقام مدير عامل ايران خودرو:

خودروهاي پژو آردي و سمند بازار پيكان را تسخير كرده اند

قائم مقام مدير عامل ايران خودرو گفت: بهينه سازي خودرو پژو آردي و افزايش تيراژ ساير محصولات ايران خودرو نظير پژو 405 و سمند توانسته بازار پيكان را براي ايران خودرو حفظ كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي ايران خودرو، مهندس مجتبي شيواپور ضمن  تاكيد بر اين نكته كه توقف توليد پيكان اختلالي در بازار خوارد كشور ايجاد نكرد، اظهار داشت: از انجا كه پيكان با تيراژ سالانه 150 هزار دستگاه ، پرتيراژترين و محبوبترين خودرو بازار به شمار مي رفت ، ايران خودرو امكانات خود را براي جلوگيري از اختلال در بازار پس از توقف توليد آن به كار گرفت.

وي به بازار آمدن خودرو لوگان را عامل ايجاد ارامش در بازار خودرو خواند و تصريح كرد: از آنجا كه 75 درصد متقاضيان خودرو مايل به خريد خودرويي با قيمت بين 6 تا 10 ميليون تومان هستند ، با ورود لوگان عطش  اين بخش از بازار خودرو تا حدود زيادي فروكش خواهد كرد.

شيواپور اضافه كرد: ايران خودرو با عرضه خودرو پژو آردي كه قيمتي نزديك به پيكان داشته و امكاناتي به مراتب بيشتر و بهتر از پيكان دارد، سعي خود را بر حفظ بازار پيكان متمركز كرده و افزايش تقاضا براي  آردي نشان مي دهد در اين كار موفق بوده ايم.

وي ادامه داد:  تنوع محصولات ايران خودرو به ويژه توليد انواع سمند و خودروهاي آپشنال با استقبال مردم مواجه  شده است.

قائم مقام ايران خودرو همچنين گفت: با تدبير و برنامه ريزي ايران خودرو، توقف توليد پيكان مشكلي در بازار خودرو ايجاد نكرد.

کد مطلب 208577

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