تعهد رهبران مسلمان انگلستان براي مبارزه با افراط گرايي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "شهيد مالك" نماينده مسلمان پارلمان انگلستان در مصاحبه مطبوعاتي بدنبال ديدار با "توني بلر" نخست وزير انگلستان گفت : ما از اين پس در راه غلبه بر اين عقايد شر، تا زماني كه در جامعه ما وجود دارند بهتر مبارزه مي كنيم.

وي گفت : ميل و رغبت بسياري در ميان 6/1 ميليون اقليت مسلمان براي از بين بردن افراط گرايان وجود دارد.

"اقبال سنكراني"، دبير كل شوراي مسلمانان انگلستان كه يكي از نمايندگان اقليت مسلمان اين كشور محسوب مي شود با تجليل از اين ديدار 90 دقيقه اي گفت : اين ديدار با نخست وزير انگلستان ، يك تمرين مهم گوش كردن براي نخست وزير و طيف مسلمان سراسر انگلستان بشمار مي رود.

"سنكراني" با تأكيد براينكه تعداد بسيار معدودي از مسلمانان انگلستان عقايد افراط گرايانه دارند گفت : بايد ريشه اين اقدامات جنايتكارانه در جامعه مسلمان از ميان برود.

بلر به خبرنگاران گفت : همه افرادي كه در اين ديدار حضور يافتند مي خواهند اطمينان حاصل كنند ما مكانيزمهاي صحيحي را براي مبارزه با اين ايدئولوژي پليد به كار مي بنديم.

در اين ديدار امامان ارشد، علما، سياستمداران مسلمان و نمايندگان شوراي مسلمانان انگلستان حضور داشتند.

روز جمعه نيز 40 امام جماعت ، مفتي و علماي همه بخشهاي مسلمانان در انگلستان صادر شد، در بيانيه اي تأكيد كردند هيچ عذري براي گرفتن زندگي بيگناهان وجود ندارد.

محفل مسلمانان انگلستان روز دوشنبه 27 تيرماه فتوايي را توسط 500 نفر از رهبران ديني مسلمان و علما صادر كرد كه بمبگذاريهاي انتحاري را بشدت ممنوع اعلام كرد.

"عنايت بونگلاوالا"، متصدي امور رسانه اي شوراي مسلمانان انگلستان، ضرورت همكاري واقعي را ميان دولت و مسلمانان انگلستان براي مبارزه با تروريسم مورد تأكيد قرار داد و گفت : مسلمانان و غير مسلمانان انگلستان وظيفه مشتركي براي دستگيري افرادي دارند كه در طراحي انفجارهاي مهيب لندن سهيم بوده است.

اسلام آن لاين گزارش داد ، وي تأكيد كرد بي عدالتيهاي اجتماعي همچون بيكاري و محروميتهاي اجتماعي نقش مهمي در گمراه كردن جوانان ايفا مي كند.

علما و رهبران مسلمان در حاليكه اين حملات را محكوم كردند از دولت خواستند تا به مشكلاتي همچون محروميتهاي اقتصادي و اجتماعي توجه كند.

متصدي امور رسانه اي شوراي مسلمانان انگلستان همچنين به تأثير مخرب سياستهاي خارجي انگلستان بر مسلمانان اشاره كرد و گفت : مسلمانان جوان با سياستهاي انگلستان در عراق و افغانستان دلسرد شده ، اما نمي توانند گرفتن زندگي را از بيگناهان توجيه كنند.

براساس نظر سنجي نشريه گاردين كه روز گذشته منتشر شد، دو سوم انگليسيها اعتقاد دارند انفجارهاي لندن به حمايت بلر از جنگ عراق به سركردگي آمريكا ارتباط داشته است.

همچنين محدوديت انگلستان در مورد امامان جماعت و علما از سوي عنايت "بونگلاوالا" مورد تكذيب قرار گرفت.