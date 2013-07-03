خسرو معصومی که به عنوان یک فیلمساز ایرانی داور جشنواره فیلم شانگهای 2013 بود با اشاره به کیفیت آثار به نمایش درآمده در این دوره از جشنواره به خبرنگار مهر گفت: در دوره‌های گذشته با نمایش برخی از فیلم هایی که ساخته ام در بخش اصلی این جشنواره حضور داشتم و فیلم های قدرتمندی در این جشنواره دیده بودم ولی فیلم های این دوره از جشنواره نسبت به سال گذشته ضعیف بود و جز سه فیلم روسی، یک فیلم سوئدی و یک فیلم یونانی فیلم خوب دیگری ندیدم.

این کارگردان ایرانی که تجربه داوری این جشنواره آسیایی را امسال به کارنامه کاری خود افزوده است، ادامه داد: 14 فیلم در بخش اصلی این جشنواره حضور داشت که متاسفانه هیچ یک از آثار با نگاه کیفی انتخاب نشده بود و مجموع داوران در این جشنواره معتقد بودند باید سختگیری‌های بیشتری در انتخاب فیلم ها می‌شد.

جای "دربند" در شانگهای خالی بود

وی با اشاره به اینکه جای سینمای ایران در بخش اصلی این جشنواره خالی بود، توضیح داد: معتقدم فیلمی مثل "دربند" پرویز شهبازی می توانست در این جشنواره خوش بدرخشد. البته ناگفته نماند که دو فیلم " آفتاب، لبه‌های بام" به کارگردانی علی صداقت‌كريمی و " اشیا از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیکتر است " به کارگردانی نرگس آبیار از جمله فیلم‌های بلند ایرانی بودند که در بخش افق‌ها به نمایش درآمد.

کارگردان فیلم "خرس" افزود: در این جشنواره به بهانه‌های مختلف از داوران تقدیر شد. به عنوان مثال دو داور که در گذشته در جشنواره اسکار جایزه برده بودند، مورد تقدیر گرفتند و من هم به این دلیل که فیلم‌هایم در دو دوره در جشنواره حضور داشت مورد تقدیر قرار گرفتم. همچنین فیلم" رسم عاشق‌کشی" در این جشنواره به نمایش درآمد.

معصومی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مدیریت در حوزه سینمای ایران در دولت یازدهم گفت: این روزها گزینه های بسیاری برای مدیریت وزارت ارشاد و نفر اول مدیریت دولتی سینمای ایران در دولت حسن روحانی مطرح می شود. با نگاه دقیق به کارنامه این افراد متوجه می شویم که اغلب آنها از چهره‌های مهم فرهنگی هستند از همین رو هر یک از این افراد که به عنوان معاونت سینمایی در کنار وزیر ارشاد قرار می‌گیرد باید در قدر و قواره خود فردی آگاه به مسائل سینما و مدیر باشد.

سینما را محفل لجبازی کردند



وی در ادامه در نقد مدیریت سینمایی در چند سال اخیر گفت: تنگ‌نظری و حسادت بزرگترین دستاورد مدیریت سال‌های اخیر در عرصه سینما بود. به اعتقاد من سینما در چهار سال گذشته وضعیت نابسامانی داشت و به محفلی برای لج‌بازی‌های کودکانه تبدیل شده بود این در حالی است که سینمای جهان فارغ از مسائل داخلی سینما نگاه زیبایی به این هنر و صنعت دارند.



کارگردان فیلم "طبل بزرگ زیر پای چپ" درباره نگاه جهان به سینما ایران گفت: تجربه حضور و داوری فیلم‌های به نمایش درآمده در این جشنواره به من ثابت کرد که دنیا علاقمند به سینمای ایران است و به گفته برخی از داوران در این جشنواره، داستان فیلم‌های ایرانی از طراوت و تازگی بسیاری برخوردار است.

انتقاد احمدی‌نژاد از مدیریت جواد شمقدری



وی در ادامه افزود: تعریف و تشویق دنیا از سینمای ایران در حالی صورت گرفته است که بسیاری از فیلمسازان صاحب سبک در این چند سال رسما خانه‌نشین شده‌اند تا جاییکه احمدی نژاد رئیس‌جمهور از نوع مدیریت شمقدری به تنگ آمد و اقدام های مدیریتی او را به تنگ‌نظری تعبیر کرد.



معصومی در پایان درباره تکلیف فیلم سینمایی"خرس" گفت: گفتگو درباره فیلم سینمایی"خرس" به جایی نرسید و منتظرم تا ببینم مدیریت سینما در آینده چه نگاهی نسبت به فیلم"خرس"و اکران آن دارد. در واقع منتظر یک معجزه هستم.



جشنواره فیلم شانگهای یکی از 12 جشنواره معتبر جهانی و معتبرترین جشنواره فیلم بین المللی آسیایی است. جشنواره فیلم شانگهای هر ساله توسط وزارت فرهنگ و رادیو و تلویزیون کشور چین برپا می شود و در رشته های بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد، بهترین فیلمبرداری و بهترین موسیقی فیلم به برگزیدگان جایزه ی ویژه این جشنواره یعنی جام طلایی یا همان جین جوئه اهدا می شود.