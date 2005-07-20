كنفرانس وحدت اسلامي در مكه مكرمه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، اين كنفرانس روزهاي 6 تا 8 آگوست (15 تا 17 مرداد) برگزار مي شود و طي آن ابعاد ديني، فرهنگي واقتصادي وامنيتي اين وحدت از جمله تحقق وحدت اقتصادي ميان مسلمانان جهان بررسي خواهد شد.

به گفته عبدالله التركي دبيركل "موسسه جهان اسلامي " كه مقر آن در مكه مكرمه قرار دارد، علماي اسلامي تصميمات و توصيه هاي خود را به نشست فوق العاده سران سازمان كنفرانس اسلامي كه قرار است پايان سال 2005 در مكه مكرمه برگزار شود، ارائه خواهند كرد.

وي افزود: در اين كنفرانس چهارمحور مورد بحث وتبادل نظر قرار خواهد گرفت و بيش از 300 شخصيت و دانشمند مسلمان شركت خواهند كرد و هدف از آن بررسي راه هاي مقابله با چالش هاي پيش رو و حملات سازمان يافته كينه توزانه بر ضد اسلام و تحقق وحدت ميان مسلمانان است.



به گفته وي، موضوع وحدت اقتصادي ميان مسلمانان از محورهاي مورد بحث در اين كنفرانس خواهد بود كه مسائل متعددي از جمله موضوع بازار مشترك اسلامي، موضوع آزادي تجارت ميان كشورهاي اسلامي را بررسي خواهد كرد.



وي تصريح كرد: روابط ميان كشورهاي اسلامي و روابط جهان اسلام با جامعه بين الملل در قالب محور خاص در كنفرانس آينده بررسي خواهد شد.

التركي با اشاره به نظارت اميرعبدالله بر اين كنفرانس آن را نشان دهنده موضع عربستان در تلاش براي ايجاد وحدت ميان امت اسلام اعلام كرد.

اميرعبدالله وليعهد عربستان خواستار برگزاري اين كنفرانس با هدف تلاش براي رفع اختلافات و شكاف ها ميان مسلمانان وتحقق وحدت درجهان اسلام شده است.

