بهره مندی 220 مددجوی کمیته امداد شهریار از طرح اوقات فراغت

حجت زندلاف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با آغاز فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان، کانون فرهنگی تربیتی ولایت که به تازگی در شهریار افتتاح شده است، پذیرای دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خواهد بود تا دانش آموزان بتوانند با حضور در این کانون و بهره مندی از کلاسها و کارگاه های آنف اوقات فراغت مناسب و با کیفیتی را پشت سر بگذارند.

این مسئول عنوان کرد: کانون فرهنگی تربیتی ولایت در تابستان سالجاری پذیرای بیش از 100 دانش آموز پسر و 90 دانش آموز دختر از مقاطع تحصیلی مختلف است و علاوه بر دانش آموزان، 30 نفر از مادران سرپرست خانوار نیز از برنامه های آموزشی این کانون در تابستان بهره مند می شوند.

وی به برنامه های آموزشیی این کانون اشاره کرد و ادامه داد: از جمله این برنامه ها که در طول تابستان جاری برگزار می شود می توان به کلاس های مختلف قرآنی شامل تجوید، ترتیل، تفسیر و حفظ، نهج البلاغه، مکارم اخلاق، استعداد یابی، وبلاگ نویسی، خیاطی، معرق، کمکهای اولیه و ... اشاره کرد.