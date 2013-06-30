به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیفی، مدیر عامل بنیاد رودکی درباره نمایشگاه منتخب آثار و وسایل نوشتاری استادان خوشنویسی معاصر ایران تصریح کرد: نمایشگاهی که در حال حاضر بنیاد رودکی تصمیم به برگزاری آن دارد، منتخبی از آثار و وسایل نوشتاری استادان بزرگ خوشنویسی معاصر ایران است.

وی در پاسخ به اینکه وجه تمایز این نمایشگاه با سایر نمایشگاه‌های خوشنویسی چیست؟ اظهار کرد: در این نمایشگاه ضمن نمایش منتخبی از آثار 26 هنرمند بزرگ خوشنویسی، ابزار و وسایل این اساتید در داخل ویترین نمایش داده می‌شوند که علاوه بر جذابیت‌های بصری برای بازدیدکننده از جنبه‌های پژوهشی و آموزشی نیز برخوردار است.

مدیر عامل بنیاد رودکی بیان کرد: در این نمایشگاه آثار استادانی نظیر سید حسن میرخانی، سید حسین میرخانی، مرحوم عربشاهی، مرحوم محصص، غلامحسین امیرخانی، جلیل رسولی، علی شیرازی، ساعتچی، ملک‌زاده، کابلی، عبدالصمد صمدی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

سیفی ادامه داد: اختلاف تراش قلم اساتید و نتیجه‌های مختلفی که بر روی آثارشان دارد می‌تواند در امر آموزش بسیار راهگشا باشد.

این مقام مسئول بیان کرد: علاوه بر موارد فوق، عناصر تشکیل‌دهنده ابزار نوشتاری و نمونه انواع کاغذها از دوره صفویه را به نمایش می‌گذاریم تا بازدیدکنندگان با ابزار و وسایل خوشنویسی درگذشته آشنا شوند.

وی افزود: از آنجایی که نماشگاه مذکور به مناسبت روز قلم برگزار می شود ، سعی کردیم در کنار نمایش آثار ارزشمند استادان، ابزار نوشتاری هر یک از آنها را نیز به نمایش بگذاریم.

سیفی خاطرنشان کرد: برپایی این نمایشگاه شروعی برای فعالیت های بزرگتر در این زمینه تلقی می شود زیرا برای نخستین بار است که می توان قلم و سایر ابزار استادان مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

بنیاد رودکی نمایشگاه منتخبی از آثار و وسایل نوشتاری اساتید بزرگ خوشنویس معاصر ایران را به مناسبت روز قلم از 15 تا 19 تیرماه در لابی تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند از ساعت 10 تا 19 از این نمایشگاه بازدید کنند.