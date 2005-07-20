سومين جشنواره منطقه اي شير شمال كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگارمهر از ساري ، حسين عرب ، عدم شناخت ارزش غذايي شير و پايين بودن مصرف سرانه شير را از مهمترين عامل محدود كننده توليد شير و فرآورده هاي آن ذكر كرد.
دبير جشنواره منطقه شير شمال كشور در بخش ديگري از سخنانش ترويج فرهنگ مصرف شير و فرآورده هاي آن درجامعه ، آشنايي مردم با صنعت شير، توليد كنندگان و صاحبان صنايع نمايش توانمنديهاي صنعت شير در شمال كشور از نظر توليد و تنوع توليد و همچنين آموزش تنوع مصرف فرآورده هاي شير و تبادل اطلاعات و تجربيات مربوط به صنايع شير را از مهمترين اهداف برگزاري اين جشنواره بيان كرد.
عرب ايجاد نمايشگاه توانمنديهاي صاحبان صنايع و برگزاري همايش هاي علمي و اجراي برنامه هاي متنوع براي دانش آموزان را از ديگر اهداف برگزاري اين جشنواره ذكر كرد.
نظر شما