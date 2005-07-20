  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۹ تیر ۱۳۸۴، ۱۷:۳۰

آذرماه امسال در ساري

سومين جشنواره منطقه اي شير شمال كشور برگزار مي شود

دبير جشنواره شير شمال كشور گفت: سومين جشنواره منطقه اي شير شمال كشور آذر ماه امسال در ساري برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگارمهر از ساري ، حسين عرب ، عدم شناخت ارزش غذايي شير و پايين بودن مصرف سرانه شير را از مهمترين عامل محدود كننده توليد شير و فرآورده هاي آن ذكر كرد.

دبير جشنواره منطقه شير شمال كشور در بخش ديگري از سخنانش  ترويج فرهنگ مصرف شير و فرآورده هاي آن درجامعه ، آشنايي مردم با صنعت شير،  توليد كنندگان و صاحبان صنايع  نمايش  توانمنديهاي صنعت شير در شمال كشور از نظر توليد و تنوع توليد و همچنين آموزش تنوع مصرف فرآورده هاي شير و تبادل  اطلاعات و تجربيات مربوط به صنايع شير را از مهمترين اهداف برگزاري اين جشنواره بيان كرد.

 عرب  ايجاد نمايشگاه  توانمنديهاي صاحبان صنايع و برگزاري همايش هاي علمي و اجراي برنامه هاي متنوع براي دانش آموزان را از ديگر اهداف برگزاري اين جشنواره ذكر كرد.

 

کد مطلب 208648

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه