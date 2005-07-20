چگونه كودكان را به غذا خوردن علاقه مند كنيم؟ // من از غذاي مامان خوشم نمي آد !

تمام والدين سعي خود را در تامين نيازهاي فرزندان به كار مي گيرند اما گاهي اوقات مي توان با رعايت نكاتي چند كودكان را به غذا خوردن علاقه مند كرد:

* غذا خوردن دركنار اعضاي خانواده براي كودك اهميت زيادي دارد . تغذيه مناسب با احساس خوب شخص نسبت به خود ارتباط دارد. تحقيقات حاكي از آن است كه حتي بزرگسالاني كه به تنهايي غذا مي خورند كمتر مي خورند . پس بهتر است كودكان نيز دركنار بزرگسالان غذا بخورند تا اشتهاي بيشتري داشته باشند.

* بهترين غذاها آنهايي هستند كه درتعامل اجتماعي با افرادي باشند كه براي انسان عزيز و مهم هستند. از خلاقيت خود استفاده كرده و تا حد امكان غذا را دور هم ميل كنيد. مطمئن باشيد كودك با تقليد از اعضاي خانواده عادات غذايي متعادلتري پيدا مي كند.

* داشتن برنامه غذايي منظم و ميان وعده مفيد است. زيرا كودك مي داند كه نوبت غذاي بعدي چه وقت است . كودكاني كه در وعده هاي مشخص غذا مي خورند نسبت به آنهايي كه به تنهايي يا در تمام روز در حال خوردن هستند تغذيه بهتري دارند.

* فراموش نكنيد كه كودكان هنوز درحال توسعه مهارتها مي باشند . آنها هنوز براي خوردن تا حد زيادي از انگشتان استفاده مي كنند. اما آنقدر بزرگ شده اند كه بدانند وقتي فرد بزرگتري دركنار آنهاست با دست غذا خوردن كار مطلوبي نيست .

در ضمن در اين سن در مورد غذاهاي جديد ياد مي گيرند . پس غذاهاي متنوع و جديدي به آنها بدهيد و اجازه دهيد در آماده كردن غذا كمك كنند اما هرگز آنها را مجبور به خوردن آنچه نمي خواهند نكنيد.

*درخوردن ميان وعده ها محدوديت قائل شويد تا كودك در زمان صرف غذاي اصلي گرسنه باشد . رفتارهاي خوب را تشويق كرده و رفتارهاي ناپسند كودك را ناديده بگيريد.

- براي مثال اگركودك كار زشتي در موقع غذا انجام دهد بايد به او گفته شود" از سر ميز بلند شو و نيازي نيست تا وعده غذاي بعد چيزي بخوري " ( گاهي اوقات نيز وعده غذاي بعد صبحانه روز بعد است و اين فرصت زيادي براي فكر كردن به كارش است)!

* به تقسيم مسئوليت هاي غذايي توجه نماييد . وظيفه والدين تهيه غذاست و وظيفه كودك اين است كه تصميم بگيرد چقدر بخورد . پس اگر كودك يك وعده غذا را خوب نخورد دچار سوء تغذيه يا مرگ نخواهد شد. اگر فرزندتان بر سر ميز غذا نخواست غذا بخورد به طرف آشپز خانه ندويد تا غذاي ديگري برايش درست كنيد. اگر غذا را نخورد مي تواند گرسنگي را انتخاب كند . بدين ترتيب قدرداني و شكر گذاري را نيز مي آموزد.

* كودك مي تواند غذاهاي مورد علاقه اش را انتخاب كند و بخورد . پس به او اجازه دهيد تا غذاهاي گوناگون را امتحان كند . اما وقتي قبل از خوردن نظر خود را در مورد آن غذا به وي گفتيد درهنگام دل درد از خوردن بستني زياد مرتب او را سرزنش نكنيد.

* كودكان وضعيت اشتهايي متغيري دارند . شايد در يك هفته بسيار گرسنه باشند اما هفته بعد نخواهند حتي به غذا نگاه كنند . اين مورد طبيعي است . فقط درتهيه غذاها، تنوع را فراموش نكنيد و بگذاريد در موقع خوردن دركنارتان باشد. اما اينكه چقدر بخورد را به خودش محول كنيد.

* برخي از فعاليتها مانند ورزش اشتها را افزايش مي دهد اما نه بلافاصله بعد از انجام آن . نيازهاي كودك را بشناسيد . شايد لازم باشد روزي كه ورزش كرده ناهار بيشتري برايش آماده كنيد و يا پس از يك بازي يك ميان وعده براي رفع گرسنگي اش به وي بدهيد.

* احترام به عزت نفس كودكان در تغذيه بهتر آنها موثر است با كودكان مشكل پسند- داراي اضافه وزن يا زير وزن طبيعي بايد هر يك به شيوه اي خاص رفتار شود تا علاوه بر لذت بردن از غذا موارد لازم را نيز به خوبي رعايت كنند. مي توان با آنها به راحتي صحبت كرد و بدون دلسوزي بيش از حد يا تنبيه مداوم شرايط را برايشان توضيح داد.

* كودكاني كه اضافه وزن دارند بايد بدانند و مطمئن شوند كه اعضاي خانواده بي هيچ قيد و شرطي آنها را دوست دارند. با يك برنامه ريزي ورزشي صحيح و در صورت امكان با برخي اعضاي خانواده فعاليت كنند ودليلي ندارد كه صرفا با محروم كردن آنها از غذاهاي مورد علاقه شان و زنشان پايين آورده شود.

* كودكان غذا خوردن با هم سن و سالانشان را دوست دارند .مي توانيد وقتي چند نفري با هم هستند به آنها خوراكي هاي گوناگون شامل انواع ميوه ها و نانها و بيسكويتها را بدهيد يا اين موارد را در كيفش بگذاريد تا ببرد و در زمان مناسب به دوستانش هم بدهد تا با هم بخورند.

* مرتب در مورد آنچه كودك بايد بخورد يا نبايد بخورد به وي تذكرندهيد. همين كه در مورد خواص برخي مواد صحبت كنيد و خودتان غذاهاي مناسب و خوب را ميل كنيد او نيز با الگوهاي صحيح عادت كرده و به ارزش غذايي مواد در سالهاي بعد اهميت مي دهد. اما اگر خودتان مرتب در حال خوردن شيريني و شكلات باشيد يا نوشابه را به جاي آب يا شير مصرف كنيد توقع نداشته باشيد كه فرزندتان تمايي به اين گونه خوراكي ها نداشته باشد.

* يكي ديگر از نكات مهم اين است كه درهنگام صرف غذا به صحبتهاي شاد و لذت بخش بپردازيد تا فضاي حاكم دلپذيرتر شود. برخي از والدين هنگام صرف غذا صرفا به ايراد گرفتن و مواخذه فرزندان و حتي يكديگر مي پردازند كه اين موضوع موحب بي اشتهايي و عدم تمايل فرزندان به خوردن غذا مي شود.

مي توان با رعايت الگوهاي غذايي و رفتاري فوق لحظات خوشي را دركنار فرزندان در هنگام صرف غذا سپري كرد .

