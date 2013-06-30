70 درصد تشكل هاي عمومي و تخصصي روستايي همدان فعال هستند

رضا عباسي در گفتگوی اختصاصي با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: 280 تشكل عمومي و تخصصي روستايي در استان همدان وجود دارد كه 70 درصد آنها فعال هستند.

وي با بيان اينكه تعاوني ها شامل تعاوني عمومي، توليدي و تخصصي و دامداري ها و مرغداران و زنبورداران مي شود، اظهار داشت: اين تعاوني ها مواد مورد نياز كشت مانند كود و سم و دستگا هاي كشاورزي را در اختيار بهره برداران قرار مي دهند.

عباسي ادامه داد: قديميترين تعاوني از سال 1342 در استان همدان آغاز به كار كرده كه طي گذشت زمان و با توجه به نياز استان همدان تشكل هاي ديگر به آن اضافه شده است.

مدير سازمان تعاوني روستايي استان همدان هدف اصلي اين تشكل ها را خدمات دهي به بهره برداران در راستاي توانمند سازي توليد كنندگان و كشاورزان عنوان كرد.

150 مركز عرضه محصولات توليدي در همدان فعال است

رضا عباسي از فعاليت 150 مركز عرضه محصولات توليدي در استان خبر داد و افزود: اين مراكز محصولات باغي و مزروعي را با كمترين واسطه و به طور مستقيم عرضه مي كنند.

وي ادامه داد: در مراكز عرضه محصولات قيمت ها 5 تا 10 درصد زير قيمت بوده و منافع حاصله از آن به توليد كننده بر مي گردد.

عباسي با بيان اينكه با افزايش اين مراكز فرآيند بازار و واسطه گري اصلاح خواهد شد، عنوان داشت: چنانچه زمين براي عرضه اين محصولات را در اختيار متقاضيان قرار گيرد، مراكز عرضه محصولات افزايش خواهد يافت.

وي در ادامه به مشكلات تشكل ها اشاره كرد و گفت: مشكل عمده تشكل هاي روستايي تامين منابع و تسهيل منابع و كمبود منابع مالي است.

تشكل هایی كه در روستا مستقر هستند با مشكل تهيه سند ثبتي روبرو هستند

عباسي ابراز داشت: برخي از اين تشكل ها با مشكل نقدينگي مواجه بوده و برخي تشكل ها كه در روستا هستند نيز با مشكل تهيه سند ثبتي روبرو هستند.

مدير سازمان تعاوني روستايي استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر 142 هزار بهره بردار در استان همدان وجود دارد كه همه آنها عضو تشكل هاي روستايي هستند.

رضا عباسي با اشاره به اينكه هر بهره بردار مي تواند در بيش از يك تشكل عضو شود، افزود: تشكل هاي عمومي و تخصصي روستايي استان همدان داراي 280 هزار عضو است.

وي در ادامه سخنانش به برنامه هاي ماه رمضان اشاره كرد و گفت: تشكل هاي روستايي در نمايشگاه طرح ضيافت داراي غرفه بوده و علاوه بر آن در مراكز فروش نيز اقلام مورد نياز ماه رمضان عرضه خواهد شد.