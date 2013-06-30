  1. استانها
  2. قزوین
۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

نجفی با مهر مطرح کرد:

گازرساني به 70 واحد صنعتي در قزوین

گازرساني به 70 واحد صنعتي در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین، از گازرساني به 70 واحد صنعتي قزوین در سه ماهه امسال خبر داد.

فتحعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای گاز رسانی به 70 واحد صنعتی، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
 
وی افزود: با گاز رسانی به این تعداد واحد صنعتی، ماهانه پنج میلیون لیتر در مصرف سوخت فسیلی صرفه جویی شده است.
 
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین یادآورشد: کار گازرسانی به 200 و احد تولیدی و صنعتی استان قزوین هم در حال اجراست.
 
وی تصریح کرد: از سه هزار و 400 واحد صنعتی استان قزوین، دوهزار و 700 واحد قابل گازرسانی است که از این تعداد دو هزار و 609 واحد از سوخت پاک بهره مند شده اند. 

کد مطلب 2086744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها