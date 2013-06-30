گازرساني به 70 واحد صنعتي در قزوین

فتحعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای گاز رسانی به 70 واحد صنعتی، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
وی افزود: با گاز رسانی به این تعداد واحد صنعتی، ماهانه پنج میلیون لیتر در مصرف سوخت فسیلی صرفه جویی شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین یادآورشد: کار گازرسانی به 200 و احد تولیدی و صنعتی استان قزوین هم در حال اجراست.
وی تصریح کرد: از سه هزار و 400 واحد صنعتی استان قزوین، دوهزار و 700 واحد قابل گازرسانی است که از این تعداد دو هزار و 609 واحد از سوخت پاک بهره مند شده اند.
قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین، از گازرساني به 70 واحد صنعتي قزوین در سه ماهه امسال خبر داد.
فتحعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای گاز رسانی به 70 واحد صنعتی، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
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