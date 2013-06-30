گازرساني به 70 واحد صنعتي در قزوین

فتحعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای گاز رسانی به 70 واحد صنعتی، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.



وی افزود: با گاز رسانی به این تعداد واحد صنعتی، ماهانه پنج میلیون لیتر در مصرف سوخت فسیلی صرفه جویی شده است.



مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین یادآورشد: کار گازرسانی به 200 و احد تولیدی و صنعتی استان قزوین هم در حال اجراست.



وی تصریح کرد: از سه هزار و 400 واحد صنعتی استان قزوین، دوهزار و 700 واحد قابل گازرسانی است که از این تعداد دو هزار و 609 واحد از سوخت پاک بهره مند شده اند.