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۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

ملایی اعلام کرد:

60 دانش آموز از قزوین در مسابقات قرآن، نماز و عترت شرکت کردند

60 دانش آموز از قزوین در مسابقات قرآن، نماز و عترت شرکت کردند

قزوین- خبرگزاری مهر: رئيس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش قزوین، از حضور 60 دانش آموز قزوینی در سي و يكمين دوره مسابقات قرآن، نماز و عترت خبر داد.

محرم ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سي و يكمين دوره مسابقات قرآن، نماز و عترت از امروز با حضور بيش از دو هزار دانش آموز برگزيده كشور در مشهد مقدس آغاز شد.

وی بیان کرد: در اين دوره از مسابقات که تا ۱۶ تير ماه ادامه دارد، دانش آموزان در دو بخش دختران و پسران و در رشته هاي تفسير، نهج البلاغه، صحيفه سجاديه، احكام و انشاي نماز با هم رقابت مي کنند.

ملايي در پايان یادآورشد: ادامه اين مسابقات، بعد از ماه مبارک رمضان از 22 تا 30 مرداد با رقابت پنج هزار دانش آموز دختر و پسر در رشته هاي حفظ، قرائت، اذان و مداحي در استان قزوين برگزار مي شود.

کد مطلب 2086770

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