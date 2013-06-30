60 دانش آموز از قزوین در مسابقات قرآن، نماز و عترت شرکت کردند

محرم ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سي و يكمين دوره مسابقات قرآن، نماز و عترت از امروز با حضور بيش از دو هزار دانش آموز برگزيده كشور در مشهد مقدس آغاز شد.

وی بیان کرد: در اين دوره از مسابقات که تا ۱۶ تير ماه ادامه دارد، دانش آموزان در دو بخش دختران و پسران و در رشته هاي تفسير، نهج البلاغه، صحيفه سجاديه، احكام و انشاي نماز با هم رقابت مي کنند.

ملايي در پايان یادآورشد: ادامه اين مسابقات، بعد از ماه مبارک رمضان از 22 تا 30 مرداد با رقابت پنج هزار دانش آموز دختر و پسر در رشته هاي حفظ، قرائت، اذان و مداحي در استان قزوين برگزار مي شود.