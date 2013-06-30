تبلیغ مبانی دین باید با برنامه ریزی دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در جمع تعدادی از مبلغین حوزه علمیه قم اظهار داشت: وقتی مسئله تبلیغ اینقدر اهمیت دارد و اثرگذار است که هم پیشوایان دین و هم پیشوایان کفر به آن توجه داشته اند از این رو باید در نظام جمهوری اسلامی ایران به جد دنبال شود.

امام جمعه شیراز ادامه داد: هرکجا برنامه ریزی داشته باشیم و سازمان یافته کارها پیگیری شود، به نتیجه می رسیم.

وی ادامه داد: تبلیغ از مهمترین مسائلی است که در زندگی بشر مطرح بوده و برای هر فکر و اندیشه ای تبلیغ ابزاری برای رشد و ترقی آن اندیشه است.

امام جمعه شیراز با یادآوری اهمیت مسئله تبلیغ مبانی دینی بیان داشت: در زمان پیامبر مکرم اسلام (ص) افرادی که اعزام می شدند مطابق با نیازهای منطقه تبلیغی خود بودند و در دوران ائمه معصومین (ع) نیز گروه مبلغین که "دعات" نامیده می شدند، با مطالعه و بررسی دقیق انتخاب می شدند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس یکی از مشکلات تبلیغ را کمرنگ شدن حضور مردم دانست و تصریح کرد: این دیدگاه که تبلیغ امری دولتی است صحیح نیست و همانطور که امام راحل(ره) فرمودند روحانیت باید مستقل باشد.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنانش به طرح آرامش بهاری در ایام نوروز اشاره کرد و ضمن خوب توصیف کردن آن گفت: این کار در طول سال تداوم داشته باشد و مقطعی و گذرا نباشد.

در این دیدار تعدادی از مبلغین حوزه علمیه قم که برای امر تبلیغ در دهه آخر شعبان و ماه مبارک رمضان در سطح استان فارس مشغول می شوند، به ارائه گزارشی از نحوه تبلیغ و برنامه های خود پرداختند.