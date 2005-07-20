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۲۹ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۶

بليط هاي نمايش فنز از 9 مردادماه به روزفروخته مي شود

استقبال تماشاگران ازنمايش " فنز " نوشته وكار"محمد رحمانيان "در تالار چهارسوي مجموعه تئاتر شهر دورازانتظار بود وبليت هاي اين نمايش تا 7 مرداد ماه فروخته شد .

به گزارش گروه فرهنگ روابط عمومي تئاترشهر با اعلام اين مطلب افزود: به دليل ظرفيت محدود تالارچهارسوء علاقه مندان تئاترپوزش ما را بپذيرند كه قادر به پاسخگويي به همه درخواستها نيستيم ،اما درپي تمهيداتي براي اجراهاي فوق العاده وپاسخ به استنقبال تماشاگران هستيم .

اين روابط عمومي همچنين اعلام كرد: براي آسايش تماشاگران وعلاقمندان تئاتر بليت هاي نمايش "فنز" ازروز يكشنبه 9مردادماه هرروز ازساعت 30/16 براي همان روزدرگيشه مجموعه تئاترشهر فروخته مي شود. گيشه مجموعه تئاترشهر به هرتماشاگر فقط سه برگ بليت نمايش "فنز" را خواهد فروخت .

گفتني است كه اجراي نمايش "فنز" تا پايان مرداد ماه درتالار چهارسومجموعه تئاتر شهرادامه خواهد داشت .

کد مطلب 208680

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