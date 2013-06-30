  1. استانها
  2. کرمان
۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

نژاد کوهستانی:

34000 راس دام سبک فاریاب برعلیه بروسلوز مایه کوبی شدند

34000 راس دام سبک فاریاب برعلیه بروسلوز مایه کوبی شدند

فاریاب - خبرگزاری مهر: سرپرست دامپزشکی فاریاب گفت: در سه ماه نخست امسال بیش از 34هزار راس دام سبک این شهرستان بر علیه بیماری بروسلوز مایه کوبی شدند.

اسماعیل نژاد کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بروسلوز يكي از مهمترين و شايع ترين بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات است، اظهارداشت: ميزان شيوع تب مالت در انسان  رابطه مستقيم به شيوع بروسلوز در دامها دارد، از اين رو براي جلوگيري از خسارات اقتصادي و مخاطرات بهداشتي اين بيماري كنترل و يا ريشه كني آن در حيوانات اجتناب ناپذير است.

وی افزود: این بیماری به علت ایجاد سقط جنین در دام، کاهش تولید شیر، عقیمی و نازایی دام‌های مبتلا و همچنین به علت ابتلای انسان به بیماری تب مالت، همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

سرپرست دامپزشکی فاریاب با بیان اهمیت مبارزه با این بیماری تصریح کرد: تجربه مبارزه با این بیماری نشان داده است که کنترل و پیشگیری از این بیماری در انسان تنها با مبارزه و کنترل این بیماری در دام میسر است.

وی گفت: در سه ماه نخست امسال بیش از 34هزار راس دام سبک این شهرستان بر علیه بیماری بروسلوز مایه کوبی شدند.

کد مطلب 2086848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها