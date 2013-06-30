34000 راس دام سبک فاریاب برعلیه بروسلوز مایه کوبی شدند

اسماعیل نژاد کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بروسلوز يكي از مهمترين و شايع ترين بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوانات است، اظهارداشت: ميزان شيوع تب مالت در انسان رابطه مستقيم به شيوع بروسلوز در دامها دارد، از اين رو براي جلوگيري از خسارات اقتصادي و مخاطرات بهداشتي اين بيماري كنترل و يا ريشه كني آن در حيوانات اجتناب ناپذير است.

وی افزود: این بیماری به علت ایجاد سقط جنین در دام، کاهش تولید شیر، عقیمی و نازایی دام‌های مبتلا و همچنین به علت ابتلای انسان به بیماری تب مالت، همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

سرپرست دامپزشکی فاریاب با بیان اهمیت مبارزه با این بیماری تصریح کرد: تجربه مبارزه با این بیماری نشان داده است که کنترل و پیشگیری از این بیماری در انسان تنها با مبارزه و کنترل این بیماری در دام میسر است.

وی گفت: در سه ماه نخست امسال بیش از 34هزار راس دام سبک این شهرستان بر علیه بیماری بروسلوز مایه کوبی شدند.