لزوم برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه شورای آموزش و پرورش پیشوا در سال 92 صبح یکشنبه با حضور بهرام ستاری فرماندار شهرستان، شمس الله کارخانه رئیس شورای آموزش و پرورش پیشوا و دیگر اعضای این ستاد در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش پیشوا برگزار شد.

بهرام ستاری در این جلسه طی سخنانی به انتخابات اشاره کرد و گفت: مردم شهرستان پیشوا با حضور گسترده خود در انتخابات 24 خردادماه، وفاداری خویش را به انقلاب، آرمانهای امام(ره) و رهبری اعلام کردند و در این حماسه سیاسی بزرگ سهیم شدند.

وی همچنین در ادامه بهره گیری از ظرفیتهای مردمی و خیرین و نیز سایر منابع و دستگاه ها برای ارتقای سطح علمی و تخصصی آموزش و پرورش مورد تأكید قرار داد و خواهان برنامه ریزی لازم تا پایان کار دولت دهم در این خصوص شد.

فرماندار پیشوا بیان داشت: ایجاد شور انتخاباتی و مشاركت در خلق حماسه سیاسی با نقش آموزش و پرورش شاهد تأثیر و نفوذ فرهنگ انتخابات بودیم.

اجرای برنامه های شاداب سازی مدارس

وی در ادامه خواستار برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت دانش آموزان، تأمین دبیران مورد نیاز مدارس شهرستان در سال تحصیلی جدید و برنامه های شاداب سازی مدارس شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان پیشوا نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری طرح هجرت در مدارس شهرستان و قرائت میزان شهریه های مدارس خاص و هیئت امنایی در سطح شهرستان در جهت تصویب و اجرایی شدن مصوبات پرداخت.

شمس الله کارخانه گفت: دانش آموزان این مرز و بوم به عنوان كسانی هستند كه آینده مملكت بردوش آنان خواهد بود، لذا تلاش در جهت اجرای صحیح تعلیم و تربیت امری ضروری است.

وی افزود: وظیفه قشر علمی جامعه آگاهی رساندن به دنیا از طریق سلاح علم و دانش توأم با ایمان است و رهپویان واقعی علم و دانش كسانی هستند كه حقوق انسانها را از سكوی بلند بصیرت و آگاهی مطالبه کنند.