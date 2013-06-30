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۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

بخشنامه گمرک درباره خروج موقت وسائط نقلیه فاقد شماره انتظامی

بخشنامه گمرک درباره خروج موقت وسائط نقلیه فاقد شماره انتظامی

گمرک ایران در بخشنامه ای به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل کشور اعلام کرد: انجام تشريفات خروج موقت وسائط نقليه غيرموتوري فاقد شماره نيروي انتظامي حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري (به مدت 6 ماه) با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای به مديران كل و مديران گمركات اجرايي مستقل کشور اعلام کرد: پيرو بخشنامه هاي منتهي به بخشنامه رديف 62 مورخ سوم خردادماه 92 موضوع استمهال شماره گذاري وسائط نقليه غيرموتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي متقاضي انجام تشريفات خروج موقت به پيوست تصويرنامه شماره 74/22840 مورخ ششم اردیبهشت ماه امسال سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ارسال و اعلام مي دارد انجام تشريفات خروج موقت وسائط نقليه غيرموتوري فاقد شماره نيروي انتظامي حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري (به مدت 6 ماه) با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است.

ضمنا به منظور جلوگيري از بروز هرگونه سوء استفاده احتمالي (تعويض وسائط نقليه غيرموتوري مزبور در خارج از كشور) لازم است پلمب شماره دار به نقاطي از وسايط نقليه الصاق و شماره پلمب ها در اظهارنامه و پروانه درج و ظهرنويسي اظهارنامه نيز با ذكر مشخصات كامل وسايط نقليه اظهارشده انجام شود تا در هنگام برگشت امكان كنترل و مطابقت وجود داشته باشد. خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه رديف 51 مورخ 20 بهمن ماه 85 به كليه گمركات و واحدهاي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

کد مطلب 2086936

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