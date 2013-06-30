نيروهاي بومي توانایی پیشرفت را در همدان دارند/55 میلیارد تومان از بیمه طلب داریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفي آريان پيش از ظهر يكشنبه در مراسم توديع خود از رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان، عنوان كرد: عده اي در زمان آغاز مسئوليت در همدان پيشنهاد دادند تا تيم مديريتي به همدان ببرم اما با نظر آنان مخالفت كردم.

وي ادامه داد: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان را زماني كه منحني وضعيت آن در پايين ترين درجه بود، تحويل گرفتم و اكنون نيز احتمالا با همين وضع تحويل مي دهم.

سيستم وزارت بهداشت و علوم پزشكي افت وخيز زيادي دارد

رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان همدان با اشاره به اينكه سيستم وزارت بهداشت و علوم پزشكي افت وخيز زيادي دارد، عنوان كرد: با تلاش نيروهاي بومي تراز دانشگاه پس از گذشت مدتي رو به رشد گذاشت.

صفي آريان اظهار داشت: برخي از كارها به علت زمان بر بودن نتايج آن به زودي مشخص نمي شود.

وي با تاكيد براينكه شاخص هاي بهداشتي در مدت زمان طولاني اثرات خود را نشان مي دهد، ادامه داد: با بررسي 48 شاخص دانشگاه در آخرين جلسه هیئت مديره دانشگاه، موفق به كسب تيپ يك شديم.

رشد 95 درصدي شاخص هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان

رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان همدان اذعان داشت: 95 درصد شاخص هاي دانشگاه از سال 1388 تا 1391 رشد كرده است.

صفي آريان با بیان اینکه در اين پيشرفت ها همه عوامل دانشگاه موثر بودند، با اشاره به رشد پروژهاي عمراني در دوران مسئوليت خود، بيان داشت: 45 ميليارد تومان از طريق فروش نفت به دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني استان همدان اختصاص يافت و به جرات مي توان گفت اين بودجه، 15 سال دانشگاه علوم پزشكي را در بخش عمراني جلو برد.

115 پروژه در دوران مسئوليتم در دانشگاه پايه ريزي و به ثمر رسيد

رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان همدان اذعان داشت: 115 پروژه كوچك و بزرگ در دوران مسئوليتم در دانشگاه پايه ريزي و به ثمر رسيد.

صفي آريان با اشاره به اينكه مبلغ دو و نيم ميليارد تومان در بخش مراكز بهداشتي وخدمات درماني هزينه شده است، عنوان كرد: همه تخصص هاي پزشكي مورد نياز مردم، در استان همدان وجود دارد.

وي اظهار داشت: در بخش پروژهاي پژوهشي نيز در ماه هاي اخير مورد تشويق وزير بهداشت وعلوم پزشكي قرارگرفتيم.

پايان يافتن 95 درصد پروژهاي مهم دانشگاه

رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني استان همدان با تاكيد بر پايان يافتن 95 درصد پروژهاي مهم دانشگاه، گفت: بيمارستان فرشچيان به زودي به قطب پيوند قلب وپيوند اعضا غرب كشور تبديل خواهد شد.

صفي آريان ادامه داد: اين بيمارستان طي چهارماه آينده راه اندازي خواهد شد.

وي با اشاره به پيشرفت 75 درصدي دانشكده دارو سازي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني استان همدان، ادامه داد: خوابگاه دانشجويي دانشگاه نيز پيشرفت 90 درصدي تاكنون داشته است.

رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان بيان داشت: سالن همايش هاي دانشگاه نيز در مراحل پاياني احداث و تكميل خود قرار دارد.

صفي آريان با اشاره به احداث پروژه خوابگاه دانشجويان متاهل، اذعان داشت: پروژه خوابگاه 110 تخت خوابي در مرحله فونداسيون ريزي قرار دارد.

55 ميليارد تومان از بيمه ها طلب داريم

وي اذعان داشت: هم اكنون 55 ميليارد تومان از بيمه ها طلب داريم و 18 ميليارد تومان نيز بدهكار يم.

صفي آريان كه خود را سرباز استان همدان معرفي ميكرد در پايان گفت: هر زماني كه به تخصص من نياز باشد باز هم به همدان باز خواهم گشت.

در پايان اين مراسم دكتر حبيب الله موسوي بهار با حكم وزير بهداشت و آموزرش پزشكي به عنوان رياست جديد دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني استان همدان معرفي شد.