طرح اوقات فراغت سازمان تبليغات اسلامي استان قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم در مراسم افتتاحيه اين طرح، فرصت جواني را سرمايه الهي دانست كه خداوند در وجود بندگان خود به وديعه نهاده است.
حجتالاسلام والمسلمين عباس اسكندري تاكيد كرد: در دوران نوجواني و جواني ظرفيت انسان براي دريافت آموزههاي وحياني و عمل به آنها بيشتر از ساير دوران زندگي مهيا است و نهادهاي و سازمانهاي مختلف بايد با اجراي برنامههاي متنوع و كارآمد از اين فرصت استفاده كنند.
وی در بخش ديگري از سخنان خود اجراي طرحهاي فرهنگي را بهترين فرصت براي غني سازي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در ايام تابستان ذكر كرد و در تشريح برنامههاي سازمان تبليغات اسلامي استان قم در اين ايام اظهار كرد: آموزشهاي متنوع قرآن كريم، احكام و عقايد، حماسه سياسي، حماسه اقتصادي، حجاب و عفاف، انديشههاي امام راحل و مقام معظم رهبري و پدافند غيرعامل را از موضوعات طرح اوقات فراغت سازمان تبليغات اسلامي استان است.
رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم گفت: برگزاري گفتمان ديني، جشنواره مسابقات و مقالات، وبلاگ نويسي، اردو و سرگرمي، استخر و... از ديگر برنامههاي طرح اوقات فراغت است.
طرح اوقات فراغت سازمان تبليغات اسلامي استان قم با تشكيل 130 هسته فرهنگي جوان و بوستان معرفت از يكم تيرماه شروع شده و تا 30 مرداد ادامه خواهد داشت.
اين طرح با محوريت حماسه سياسي و حماسه اقتصادي اجرا شده كه يكي از ويژگيهاي آن مشاركت فعال هيئتهاي مذهبي و مساجد در اجراي طرح اوقات فراغت است.
حدود 4 هزار نفر از كودكان، نوجوانان و جوانان در اين طرح شركت دارند و 70 مبلغ و مبلغه ديني براي غني سازي اوقات فراغت اين افراد مشاركت دارند.
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