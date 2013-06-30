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۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

اسماعیلی در گفتگو با مهر:

شوراهای شهر و روستا برنامه مدون برای چهار سال ندارند

شوراهای شهر و روستا برنامه مدون برای چهار سال ندارند

شیراز- خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرهای سروستان، کوارو خرامه در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم برخورداری از برنامه مدون کوتاه، میان و بلند مدت در طول چهارسال از نقاط ضعف شوراهای شهر و روستا در کل کشور است.

داریوش اسماعیلی در گفتگو با مهر افزود: در مجموع ارزیابی ما از عملکرد شوراها مثبت است و در سه دوره گذشته با افزایش تجربه عملکرد شوراها نیز بهتر شد.

وی با اشاره به اینکه شوراها پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند گفت: مهمترین ویژگی مثبت شوراها مشارکت مردم در حل مشکلات، پیگیری مسائل وگرفتارهای مردم و انتقال آن به مسئولین بوده است.

نماینده مردم شهرهای سروستان، کوارو خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با برنامه ریزی چهار ساله و تقسیم آن به برنامه های یک ساله شوراها می توانند از عملکرد خود ارزیابی داشته و پیگیر هدفهای مورد نظرشان باشند.

اسماعیلی بیان کرد: مشکلی که شوراهای شهر و روستا در سروستان، کوار وخرامه با آن درگیرند کمبود بودجه شوراها و شهرداری و نبود منبع درآمدزایی است.

وی گفت: اگر شوراها بتوانند منبع در آمدی پایدارایجاد کنند کمتر دچار افت و خیز شده و بهتر می توانند پیگیر مشکلات مردم باشند.

کد مطلب 2086962

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