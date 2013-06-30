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۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

بيات:

هنر بهترين ابزار براي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي است

هنر بهترين ابزار براي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي است

همدان – خبرگزاري مهر: مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي همدان گفت: هنر بهترين ابزار براي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي است كه مي تواند بر روي جامعه اثر مطلوب گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر خسرو بيات ظهر يكشنبه در آئين افتتاحيه جشنواره منطقه اي عكس فيلم و كاريكاتور و همايش تخصصي اصحاب فرهنگ، هنر و رسانهبا موضوع پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي افزود: هنر بهترين وسيله براي آشنايي مردم با ناهنجاري هاي اجتماعي است كه هنرمندان مي توانند با خلاقيت و هوشمندي اين پديده ها را براي مردم به نمايش گذارند.

وي با بیان اینکه امسال براي اولين بار نخستين جشنواره منطقه اي با موضوع اعتياد افتتاح شد، گفت: اين جشنواره با حضور هنرمندان استان هاي ايلام، كردستان، كرمانشاه، لرستان، مركزي و همدان انجام شد.

مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي همدان عنوان داشت: به وسيله هنر مي توان در هر عرصه اي وارد شد و همچنين به مبارزه با اعتياد رفت و جوانان و نوجوانان را از طريق  عكس، فيلم، نمايش، كاريكاتور و شعر با اين پديده شوم آشنا كرد.

بيات اضافه كرد: اگر اعتياد در خانواده، دوستان و اجتماع ورود پيدا كند همگي را به خطر مي استفاده كنيم.

وي افزود: هنرمندان در سه بخش كاريكاتور، عكس و فيلم شركت كردند كه در عكس 431 اثر از 43 هنرمند براي دبيرخانه ارسال و  35 اثر انتخاب شد، در بخش كاريكاتور 110 اثر كه از 40 نفر 34 اثر پذيرفته و در بخش فيلم نيز 5 اثر ارسال شد كه يك اثر برگزيده شد.

مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي همدان اظهار داشت: 17هنرمند از خارج استان در جشنواره ورود پيدا كردند و كه در مجموع اثر آنها 70 اثر بوده است.

وي در پایان سخنانش گفت: دنياي استكبار براي رونق بخشيدن به كشور خود هر روز نوعي مواد مخدر را براي كشورها طراحي مي كند تا مانع از رشد و آنها شود و ما مي توانيم با هوشمندي مردم و هنرمندان به بهترين طريق به جنگ اين پديده رفته و به خانواده ها و جوانان اطلاعات و آگاهي بيشتر دهيم تا اگر با آن موجه شدند اطلاعات اوليه اي در اين مورد داشته باشند.

کد مطلب 2086963

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