هنر بهترين ابزار براي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي است

به گزارش خبرنگار مهر خسرو بيات ظهر يكشنبه در آئين افتتاحيه جشنواره منطقه اي عكس فيلم و كاريكاتور و همايش تخصصي اصحاب فرهنگ، هنر و رسانهبا موضوع پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي افزود: هنر بهترين وسيله براي آشنايي مردم با ناهنجاري هاي اجتماعي است كه هنرمندان مي توانند با خلاقيت و هوشمندي اين پديده ها را براي مردم به نمايش گذارند.

وي با بیان اینکه امسال براي اولين بار نخستين جشنواره منطقه اي با موضوع اعتياد افتتاح شد، گفت: اين جشنواره با حضور هنرمندان استان هاي ايلام، كردستان، كرمانشاه، لرستان، مركزي و همدان انجام شد.

مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي همدان عنوان داشت: به وسيله هنر مي توان در هر عرصه اي وارد شد و همچنين به مبارزه با اعتياد رفت و جوانان و نوجوانان را از طريق عكس، فيلم، نمايش، كاريكاتور و شعر با اين پديده شوم آشنا كرد.

بيات اضافه كرد: اگر اعتياد در خانواده، دوستان و اجتماع ورود پيدا كند همگي را به خطر مي استفاده كنيم.

وي افزود: هنرمندان در سه بخش كاريكاتور، عكس و فيلم شركت كردند كه در عكس 431 اثر از 43 هنرمند براي دبيرخانه ارسال و 35 اثر انتخاب شد، در بخش كاريكاتور 110 اثر كه از 40 نفر 34 اثر پذيرفته و در بخش فيلم نيز 5 اثر ارسال شد كه يك اثر برگزيده شد.

مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي همدان اظهار داشت: 17هنرمند از خارج استان در جشنواره ورود پيدا كردند و كه در مجموع اثر آنها 70 اثر بوده است.

وي در پایان سخنانش گفت: دنياي استكبار براي رونق بخشيدن به كشور خود هر روز نوعي مواد مخدر را براي كشورها طراحي مي كند تا مانع از رشد و آنها شود و ما مي توانيم با هوشمندي مردم و هنرمندان به بهترين طريق به جنگ اين پديده رفته و به خانواده ها و جوانان اطلاعات و آگاهي بيشتر دهيم تا اگر با آن موجه شدند اطلاعات اوليه اي در اين مورد داشته باشند.