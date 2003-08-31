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۹ شهریور ۱۳۸۲، ۹:۵۳

نشريه ياخته در فهرست نشريات علمي معتبر بين المللي قرار گرفت

نشريه پزشكي ياخته كه توسط پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي منتشر مي شود در فهرست نشريات علمي معتبر بين المللي (IMEMR) قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاري " مهر" بنا بر اطلاعات مندرج در آخرين شماره نشريه " پيام جهاد"، سازمان بهداشت جهاني( WHO)
در بخش مديترانه شرقي كه اقدام به انتشار فهرستي از نشريات معتبر علمي جهان مي كند، در نامه اي به پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي، پذيرش نشريه پزشكي ياخته در اين فهرست را اعلام نموده است .
شايان ذكر است نشريه ياخته، پنجمين نشريه پزشكي كشور است كه در فهرست هاي معتبر بين المللي پذيرفته مي شود و با پذيرش آن كليه مقالات و مطالب علمي اين نشريه در اختيار علاقمندان در سراسر جهان قرار مي گيرد .

کد مطلب 20870

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