حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از گردهمایی بزرگ مبلغان مازندران، در آستانه ماه مبارک رمضان در ساری خبر داد و افزود: همایش بزرگ مشعلداران هدایت، حماسه سازان بصیرت ویزه مبلغان مازندران پنج شنبه 13 تیر ماه در مصلی ساری با حضور هزار و پانصد نفر از مبلّغان مازندران به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

وی مهم‌ ترین وظیفه مبلغان در دنیای امروز را تبلیغ پیام دین به مردم برشمرد و افزود: گسترش فرهنگ و مکتب امامان معصوم باید در جامعه نهادینه شود و مبلغان و روحانیون برای تحقق این مهم بایداهتمام ورزند.

وی با اشاره به تلاش نظام سلطه برای رخنه در باورهای دینی و اعتقادی مردم افزود: در دوران و ادوار گذشته، دشمنان اسلام مسائلی را وارد مذهب اسلام کرده و شبهاتی را ایجاد کردند که وظیفه مبلغان در برابر آنها، شفاف سازی مسائل و رفع موارد شبهه است.

وی تاکید کرد: مبلغان باید زمینه رشد و تعالی اخلاقی و معنوی نسل امروز را فراهم كنند، زیرا دشمنان بخوبی می دانند در صورت تعرض به ایران اسلامی هر مسجد وخانه به یك پایگاه مقاومت تبدیل می شود.

ابراهیمی تصریح کرد: مبلغان به عنوان نماد گویای اسلام ناب محمدی و علوی محسوب می‌شوند و بیان احادیث ، شیوه زندگی ائمه معصومین و بیان خدمات نظام مقدس اسلامی با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی از جانب آنان ضروری است.

وی افزود: بیان مسائل شرعی و ترغیب جوانان و نوجوانان برای ارتباط با مبلغ و ، توجه دادن مردم به انفاق در راه خدا ،تحلیل تاریخ اسلام و شرایط کنونی وبیان مناسبت‌های ماه مبارک رمضان از جمله موضوعات مورد اهمیت است که مبلغان در این ماه مبارک بایدبه آن بپردازند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی مازندران در ادامه گفت: آگاهی مردم از دسیسه های صهیونیسم جهانی و نقش ولایت فقیه بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تبیین شعار سال و همین طور توجه دادن مردم خصوصاً بانوان به طرح عفاف و حجاب بر اساس منابع دینی و هویت اسلامی و ایرانی از جمله مهم‌ترین مسائل دیگر پیش روی مبلغان در امور تبلیغی است که در ماه مبارک رمضان می بایست پررنگ باشد.

وی با بیان اینکه مبلغان در تبلیغ مبانی دین اسلام باید از روش های تبلیغ متنوع و جدیدی استفاده کنند افزود: در حال حاضر در شرایط کنونی بایستی برای تبلیغ دین اسلام به روشهای جدید و نو توجه کنیم و روحانیون در عرصه های فرهنگی و هنری باید حضور جدی داشته باشند.

در همایش بزرگ مبلغان مازندران حجت الاسلام احمد مروی معاون ارتباطات حوزوی دفترمقام معظم رهبری به سخنرانی خواهد پرداخت.

این همایش به همت دفتر نماینده ولی فقیه در استان، استانداری مازندران، ادارات کل تبلیغات اسلامی، ارشاد مازندران ،اوقاف و امور خیریه، و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برگزار می شود.