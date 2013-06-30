میزان درآمدهای پژوهشی دانشگاه علم و صنعت برابر با هزینه های جاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد در مراسم افتتاح فاز اول مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی علوم تقویت زیر ساختهای پژوهشی و هدفمند کردن پژوهشها را از اهداف وزارت علوم ذکر کرد و افزود: شرکتهای دانش بنیان نقش موثری در افزایش ارزش افزوده داشته باشند از این رو در تلاش هستیم تا از طرفیتهای شرکتهای دانش بنیان استفاده کنیم.
معاون پزوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به وجود 4 میلیون و 500 هزار دانشجو در کشور، اظهار داشت: در آینده نزدیک این تعداد دانش آموخته وارد بازار کار میشوند و ایجاد این زیر ساختها باعث میشود که ظرفیتهایی در زمینه کسب و کار دانش بنیان ایجاد شود.
وی تعامل میان پژوهشگاهها و دانشگاهها را از تاکیدات وزارت علوم و ادامه داد: در این زمینه دانشگاه شهید بهشتی پیشرو بوده است و با امضای تفاهم نامهای 17 واحد فناوری پژوهشگاه رنگ که دارای دستاوردهای مهمی در این حوزه هستند در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی مستقر خواهند شد.
مهدی نژاد ابزار امیدواری کرد که این تعامل که منجر به اقتصاد دانش بنیان متکی بر تولید و خدمات و دانش بنیان میشود، در سایر دانشگاهها صورت گیرد.
انتخاب پارک فناوری استانی در تهران
مهدی نژاد با اشاره به انتخاب پارک فناوری دانشگاه تهران به عنوان پارک استانی در تهران، با تاکید بر اینکه این انتخاب یک انتخاب قطعی نبوده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کلیه استانهای کشور پارک فناوری استانی داریم و مبنا داریم که در تهران نیز یک پارک استانی ایجاد کنیم.
معاون پژوهش و فناوری ادامه داد: از آنجایی که در گذشته به پارک فناوری دانشگاه تهران مجوز پارک داده شده بود و تا حد زیادی راه اندازی آن انجام شد به دنبال این بودیم که تبدیل به پارک استان تهران شود.
مهدی نژاد با بیان اینکه تعجیلی برای این کار نداریم، اضافه کرد: با تعجیل در این امر به فعالیتهای تحقیقاتی این پارک فناوری لطمه وارد میشود.
وی اظهار داشت: این امر نیاز به مطالعه بیشتر دارد که یا این پارک به پارک استانی تبدیل شود و یا پارک جدیدی را برای استان تهران ایجاد خواهیم کرد.
گردش مالی در دانشگاهها
مهدی نژاد تامین اعتبارات دانشگاهها از محل فعالیتهای تحقیقاتی را از اهداف وزارت علوم ذکر کرد و ادامه داد: دانشگاه علم و صنعت اعلام کرده است که برای اولین بار در تاریخ این دانشگاه میزان درآمدهای پژوهشی ناشی از قراردادهای پژوهشی برابر با هزینههای جاری شده است.
وی با بیان اینکه باید به این سمت حرکت کنیم که عمده هزینههای دانشگاهها از محل فعالیتهای پژوهشی شان تامین شود، خاطر نشان کرد: علاوه بر این سهم دولت از اعتبارات دانشگاهها نیز باید پرداخت شود.
به گفته معاون پژوهش و فناوری وزبر علوم این اعتبارات منجر به ارتقای سطح دانشگاهها و حرکت دادن آنها به سطوح بالاتر میشود.
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