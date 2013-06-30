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۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۶

رضایی خبر داد:

فعالیت 1000 پایگاه تابستانی دانش آموزی در آذربایجان شرقی

فعالیت 1000 پایگاه تابستانی دانش آموزی در آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از فعالیت هزار پایگاه تابستانی برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز رضایی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح فعالیت پایگاه های تابستانی استان اظهار داشت:  در این پایگاه ها بیش از 300 هزار دانش آموز در کل استان فعالیت خواهند کرد که این دوره ها بیشتر با هدف استعداد پروری و مهارت آموزی انجام خواهد  شد.

وی ادامه داد: هدف آموزش و پرورش از این دوره ها مهارت آموزی به تمامی این دانش آموزان است تا این افراد پس از پایان تابستان با کوله باری از تجربه و مهارت از این پایگاه ها خارج شوند.

رضایی با اشاره به اینکه در برنامه های امسال توجه به معنویت نیز در اهم این فعالیت ها قرار خواهد گرفت، گفت: در این برنامه ها علاوه بر حفظ و تقویت روحیه نشاط در بین دانش آموزان، توجه به مسائل اعتقادی نیز در به شدت مورد توجه قرار گرفته و مربیان سعی در آموزش آموزش قرآن، احکام، عقاید خواهند داشت.

وی در خصوص دیگر فعالیت این پایگاه ها نیز گفت: همچنین فعالیت های ورزشی، فرهنگی، علمی و اردوهای دانش آموزی از دیگر فعالیت این پایگاه ها خواهد بود.


 

کد مطلب 2087067

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