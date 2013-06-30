فعالیت 1000 پایگاه تابستانی دانش آموزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز رضایی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح فعالیت پایگاه های تابستانی استان اظهار داشت: در این پایگاه ها بیش از 300 هزار دانش آموز در کل استان فعالیت خواهند کرد که این دوره ها بیشتر با هدف استعداد پروری و مهارت آموزی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف آموزش و پرورش از این دوره ها مهارت آموزی به تمامی این دانش آموزان است تا این افراد پس از پایان تابستان با کوله باری از تجربه و مهارت از این پایگاه ها خارج شوند.

رضایی با اشاره به اینکه در برنامه های امسال توجه به معنویت نیز در اهم این فعالیت ها قرار خواهد گرفت، گفت: در این برنامه ها علاوه بر حفظ و تقویت روحیه نشاط در بین دانش آموزان، توجه به مسائل اعتقادی نیز در به شدت مورد توجه قرار گرفته و مربیان سعی در آموزش آموزش قرآن، احکام، عقاید خواهند داشت.

وی در خصوص دیگر فعالیت این پایگاه ها نیز گفت: همچنین فعالیت های ورزشی، فرهنگی، علمی و اردوهای دانش آموزی از دیگر فعالیت این پایگاه ها خواهد بود.



