قسمت دوم "شکرستان 2" به شبکه نمایش خانگی آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال انیمیشن "شکرستان 2" محصولی از حوزه هنری به کارگردانی بابک نظری و سعید ضامنی و به تهیه‌کنندگی سید مسعود صفوی توسط موسسه هنرهای تصویری سوره وارد شبکه نمایش خانگی شد

قسمت دوم این مجموعه از چهارشنبه چهارم تیر ماه در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. در این نسخه 5 قصه از شکرستان به نمایش درآمده است.

داستان های مجموعه شکرستان با بیش از ۱۸۰ شخصیت در یک شهر قدیمی و خیالی روی می ‌دهد. هر قسمت از این مجموعه داستانی مجزا دارد که مردم شکرستان بنا به نیازهای دراماتیک هر قصه، در هر قسمت نقشی متفاوت برعهده می ‌گیرند و داستان را رقم می ‌زنند.

قصه های این مجموعه براساس داستان‌ها، ضرب المثل‌ها و قصه‌ های قدیمی و عامیانه ایرانی- شرقی انتخاب و سپس با رویکردی مدرن و به روز به رشته تحریر در آمده‌ اند. در این شهر قدیمی و داستانی، هیچ کس در جایگاه خود نیست و تلاش شده تا با دفورماسیون تصویری و دراماتیک، شیوه‌ای اتخاذ شود که کوچک و بزرگ پس از خندیدن به طنز داستان‌ها، عمیقا به فکر فرو روند و آینه رفتارهای اجتماعی و فرهنگی خود را بازنگری کنند.

در این مجموعه شخصیت های مختلفی از جمله بهلول، پادشاه و وزیر، پهلوان و نوچه هایش و ننه قمر حضور دارند.