مردم قزوین به عملکرد شورای شهر رای مثبت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی روز دوشنبه در جلسه شورای شهر قزوین که در تالار مردم برگزار شد اظهارداشت: حضور گسترده شهروندان قزويني در انتخابات شوراي اسلامي شهر قزوين پاسخ مثبت به عملكرد مديريت شهري قزوين بود چراكه بيشتر اعضاء دوره سوم شوراي شهر در دوره چهارم حضور دارند.



محمدي افزود: شهروندان قزوين عملكرد مجموعه شهرداري و شوراي اسلامي شهر قزوين را با راي خود تائيد كردند و اين اعتماد بسيار ارزشمند است.



وي بيان كرد: اقدامات موثر و مناسب شهرداري قزوين و استفاده از ظرفيت‌هاي كارشناسان و شناسايي منابع مالي جديد در تنگناهاي مالي قابل تقدیر است و اين مدل اداره شهر بايد در اداره كشور مورد توجه قرار گیرد.



محمدي تصريح كرد: در شهرداري قزوين اقدامات موثري براي توسعه شهر انجام شده و براي رسیدن به اين موفقيت از نيروهاي درون شهرداري استفاده شده است.



اين نماینده یادآورشد: مديريت شهري قزوين بايد از برنامه‌هاي اعضاء منتخب براي توسعه شهر استفاده كند چرا كه برنامه‌هایي كه برخی نامزدها ارائه کردند در توسعه شهر تاثيرگذار است و مي‌تواند حتي الگو باشد.



وی افزود: احیاء باغات سنتی، توجه به بافت فرسوده، احیاء و مرمت بافت تاریخی، توجه به نیازهای بانوان و جوانان، مسائل ترافیکی، فضای سبز و دوری از مسائل سیاسی، ارائه خدمات بهتر و ارزانتر باید در دوره جدید فعالیت شوراها مورد توجه جدی قرار گیرد.

