تعاونی های کارمندی و کارگری گوشت منجمد دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرحمن شهنوازی ظهر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان زاهدان در فرمانداری این شهرستان گفت: تمامی تعاونی های کارمندی و کارگری می توانند متناسب با نیاز پرسنل خود نسبت به دریافت گوشت منجمد سفید و قرمز از سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

وی افزود: امسال به منظور رفاه حال مردم و شهروندان زاهدانی نسبت به برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با عنوان طرح ضیافت با همکاری سازمان صنعت، تجارت و معدن اقدام خواهد شد.

وی توزیع کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت قرمز، مواد لبنی، خرما و همچنین روغن و برنج را از جمله کالاهای عرضه شده با نرخ مصوب در این نمایشگاه عنوان کرد.

وی ادامه داد: نمايشگاه عرضه كالا از تاريخ یازدهم تیرماه سال جاری به مدت هفت روز تا پایان روز هفدهم تیرماه در محل نمایشگاه های بین المللی زاهدان برپا خواهد شد.

وی گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و یا افزایش قیمت کالا در ماه مبارک رمضان گشت های نظارتی و بازرسی تشدید یافته و کنترل بازار با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.