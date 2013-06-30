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۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

در آستانه ماه مبارک رمضان/

تعاونی های کارمندی و کارگری گوشت منجمد دریافت می کنند

تعاونی های کارمندی و کارگری گوشت منجمد دریافت می کنند

زاهدان-خبرگزاری مهر: معاون برنامه ريزي وامورعمراني فرماندار زاهدان گفت: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به منظور تامین نیازهای کارمندان و کارگران گوشت سفید و قرمز منجد در بین تعاونی ها توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرحمن شهنوازی ظهر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان زاهدان در فرمانداری این شهرستان گفت: تمامی تعاونی های کارمندی و کارگری می توانند متناسب با نیاز پرسنل خود نسبت به دریافت گوشت منجمد سفید و قرمز از سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

وی افزود: امسال به منظور رفاه حال مردم و شهروندان زاهدانی نسبت به برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با عنوان طرح ضیافت با همکاری سازمان صنعت، تجارت و معدن اقدام خواهد شد.

وی توزیع کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت قرمز،  مواد لبنی، خرما و همچنین روغن و برنج را از جمله کالاهای عرضه شده با نرخ مصوب در این نمایشگاه عنوان کرد.

وی ادامه داد:  نمايشگاه عرضه كالا از تاريخ  یازدهم تیرماه سال جاری به مدت هفت روز تا پایان روز هفدهم تیرماه در محل نمایشگاه های بین المللی زاهدان برپا خواهد شد.

وی گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و یا افزایش قیمت کالا در ماه مبارک رمضان گشت های نظارتی و بازرسی تشدید یافته و کنترل بازار با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

کد مطلب 2087107

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