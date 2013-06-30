طرح نظارتی ويژه ماه مبارك رمضان در گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طرح ويژه ماه مبارك رمضان از چهارم تیرماه تا هجدهم مردادماه امسال با هدف ايجاد آرامش در فضاي رواني جامعه و ايجاد زمينه مناسب براي دسترسي آسان مردم به مايحتاج در ماه مبارك رمضان به اجرا درآمده است.

وی اظهار داشت: در این طرح بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه بازرسان مجامع امور صنفی در سراسر استان نظارت بر توزیع کالا به ویژه کالاهای پر مصرف این ایام را تشدید خواهند کرد.

رئيس اداره بازرسي و كشف كالاي قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: كالاهاي مورد نظر در اين طرح بیشتر شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، شكر، زولبيا و باميا، خرما، سبزيجات و غیره است.

وی افزود: در اجرای این طرح از ناظران افتخاری نیز در سراسر استان استفاده می شود.

حسينيان در ادامه از شهروندان استان خواست هرگونه كمبود، گراني، احتكار و كم فروشي را با سامانه 124 ستاد خبري اين سازمان اطلاع هند.