تکمیل دسترسی های محلی بزرگراه امام علی (ع) تا پایان شهریور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مازیار حسینی با اشاره به بهره برداری از بزرگراه امام علی (ع) در روز سوم خرداد ماه، اظهار کرد: این بزرگراه با تکمیل خطوط تندرو و دسترسی به معابر اصلی متقاطع با آن نظیر بزرگراه های بعثت، آزادگان، شهید محلاتی و ... به بهره برداری رسید اما در بخشی از کندروهای پروژه در تراز محلی(تراز صفر) عملیات عمرانی با انتقال ترافیک به تراز تندرو(تراز منفی یک) قابلیت تکمیل پیدا کرده و این عملیات بدون وقفه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه خطوط کندروی بزرگراه امام علی (ع) در مناطق 8 و 14 تکمیل شده است، اظهار کرد: هم اکنون مسیر کندرو و دسترسی های محلی بزرگراه واقع در مناطق 7، 13 و 15 نیز در دست اقدام بوده و به تدریج تحویل شهروندان خواهدشد.

حسینی خاطرنشان کرد: بهسازی محله ها و معابر اطراف و منتهی به بزرگراه امام علی(ع) به طور کامل در دستور کار مناطق ذیربط قرار داشته، نخاله های ساختمانی به طور کامل جمع آوری شده و روکش اغلب معابر اطراف پوسته طرح نیز بازسازی شده و اکنون در مرحله جدول گذاری است.

معاون شهردار تهران همچنین با تاکید بر اینکه کلیه املاک خریداری شده و موجود در پوسته طرح بزرگراه امام علی (ع) تخریب و ساماندهی شده است، افزود: اگر احیانا املاک مخروبه ای در حاشیه بزرگراه وجود دارد که کار تخریب آن نیمه تمام است، باید توسط شهرداری های مناطق ذیربط تعیین تکلیف و ساماندهی شود که در این رابطه کمیته ای متشکل از عوامل اجرایی پروژه و نمایندگان مناطق و معاونت های ذیربط در شهرداری تهران با مسوولیت قائم مقام معاونت فنی و عمرانی، به طور مستمر بر انجام موارد فوق نظارت داشته و تا حصول نتیجه نهایی امور مربوطه را پیگیری خواهند کرد تا انشاءا... کار نیمه تمامی باقی نماند.







