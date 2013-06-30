احتمال ریزش گندم در کشتزارهای خراسان شمالی افزایش یافته است

الله وردی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به افزایش قیمت قطعات کمباین و دیگر ماشین آلات، احتمال می رود کمباین دارن نسبت به تعویض و نوسازی قطعات فرسوده کمتر توجه داشته باشند و کمتر به رفع نقص فنی و استهلاک ماشین آلات خوداقدام کنند

وی با اشاره به اینکه قطعات فرسوده و مستهلک کمباین ها اصلی ترین علت ریزش گندم در این استان است اظهار داشت: با این حال کمباین های مهاجر قبل از ورود به استان و آغاز به کار، در پستهای قرنطینه ضدعفونی شده و همچنین مورد معاینه فنی قرارمی گیرند.

خادمی با بیان اینکه تنها 220 دستگاه کمباین از 480 دستگاه کمباین به کار گرفته شده در برداشت غلات استان، بومی هستند بیان داشت: شمار زیادی از کمباین‌های وارد شده به استان و نیز بیش از نیمی از کمباین‌های استان مشکل فنی دارند که به علت ریزش قابل ملاحظه محصولات، نارضایتی کشاورزان را در پی داشته است.

مسئول فنی ستاد برداشت در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، عوامل دخیل در ریزش محصولات را به دو دسته انسانی و مکانیکی تقسیم کرد و گفت: نوع بذر به کار رفته، نوع آماده سازی زمین، نوع کشت و داشت و نیز شرایط اقلیمی از جمله عوامل انسانی است که هر کدام به نوعی در ریزش محصول تاثیر مستقیم دارد.

خادمی تاکید کرد: عدم آشنایی کشاورزان با به کارگیری درست ماشین آلات نیز در این امر دخیل است.

وی فرسودگی و استهلاک قطعات، کیفیت پایین و عدم استاندارد بودن ساخت قطعات ماشین‌آلات و ادوات را از عوامل مکانیکی ریزش محصولات کشاورزی به هنگام برداشت عنوان کرد.

خادمی کمبود تعداد کارشناسان و ناظران را یکی از عوامل مهم در عدم نظارت کافی برشمرد و اظهار داشت: برای کنترل و جلوگیری از کاهش میزان ریزش، تشکیل اکیپ هایی از ناظران برداشت ضروری است؛ اما مهمترین ناظر در راستای بهبود وضعیت ریزش خود کشاورز است.

وی تصریح کرد: کشاورزان با حضور و نظارت بر میزان ریزش گندم، باید از به کارگیری ماشین غیر استاندارد و دارای ایرداد فنی جلوگیری کنند.

مسئول فنی ستاد برداشت در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه در حالت استاندارد، ریزش به میزان پنج تا 6 درصد قابل قبول است اظهار داشت: متاسفانه متوسط ریزش گندم متاثر از عامل مکانیکی، در مزارع این استان حدود هشت درصد است که با شرایط گرانی قطعات در سال جاری امکان رسیدن میزان ریزش تا 10 درصد وجود دارد.

خادمی در عین حال کاهش ضایعات برداشت غلات را از برنامه ها و اهداف سال جاری عنوان کرد و گفت: امسال ناظران در قالب 33 گروه با حضور در مزارع بر عملکرد کمباین ها نظارت داشته و میزان ریزش محصول را کنترل می کنند.

وی در باره وضعیت ضایعات برداشت گندم گفت: در وضعیت عادی و در دستگاه هاینو، 1.36 درصد ضایعات متاثر از عوامل طبیعی، 2.47 درصد متاثرازضایعات پلاتفرم و 1.05 درصد ضایعات ازقطعات انتهای کمباین است.