ظرفیت های گردشگری بهار معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي‌اكبر سلطاني‌راد بعدازظهر امروز در دومين ستاد تسهيلات تابستاني شهرستان بهار اظهار داشت: براي توسعه صنعت گردشگري در اين شهر بايد دستگاه‌هاي متولي با همكاري و هماهنگي بيشتر و با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در افزايش ميزان گردشگر تلاش کنند.

وی گفت: دستگاه‌هاي عضو ستاد تسهيلات بايد با تجهيز تابلوهاي ورودي – خروجي شهر‌، نصب تابلوهاي راهنما در مسيرهاي ارتباطي حساس به خصوص ورودي شهر لالجين‌ امكانات لازم براي مسافران فراهم كنند.

سلطاني‌راد با اشاره به اینکه طرح استقرار پايگاه‌هاي امداد رساني از اول خرداد ماه سال جاري آغاز شده است، گفت: این طرح تا 31 شهريور ماه براي ارائه خدمات درماني به مسافران برقرار است.

وي با بيان اينكه شهرستان بهار داراي 192 اثر تاريخي است، افزود: اطلاعات باید توسط جمعيت هلال‌احمر و اداره میراث فرهنگی و گردشگری به مسافران ارائه شود.