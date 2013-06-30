سجیرانی سرپرست آموزش و پرورش کلاچای شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی و برنامه ریزی آموزش و پرورش گیلان ظهر یکشنبه درمراسم تودیع و معارفه رئیس آموزش و پرورش کلاچای شهرستان رودسر گفت: توسعه دارای سه زیر مجموعه از قبیل سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و توانمندی های فردی است.

مجید قصاب زاده افزود: سرمایه اجتماعی میزان مثبت اندیشی انسان ها در جامعه است تا احساس متقابل نسبت به همدیگر، حس خیرخواهی و خودباوری در ساختار آموزش و پرورش تجلی پیدا کند.

وی اظهارداشت: مدرسه یک جزیره فرهنگی تنها نیست زمانی که مدرسه است خانواده و جامعه در کنار آن نیز باید باشد.

معاون پژوهشی و برنامه ریزی آموزش و پرورش گیلان یادآورشد: دو سوم شالوده شخصیتی انسان در مدرسه ریخته می شود.

رئیس آموزش و پرورش بخش کلاچای نیز در این مراسم گفت: ارتقای رتبه کنکور از 14 به رتبه ششم، ایجاد مدارس نمونه دولتی به تفکیک جنسیت، دیدار چهره به چهره با معلمان، نشست با اولیا و دانش آموزان و دبیران از جمله عملکردهای این اداره است.

سیروس محمدپور تصریح کرد: از دیگر اقدامات می توان به ارتقای بهبود آموزش و پرورش، مرمت و مقاوم سازی مدرسه رودکی، رفع مشکلات سالن ورزشی الغدیر و تامین 210 میلیون تومان بودجه برای خرید زمین، گاز کشی مدارس و غیره را نام برد.

در ادامه این مراسم از زحمات " سیروس محمدپور " رئیس سابق آموزش و پرورش تقدیر و " مسیح الله سجیرانی " به عنوان سرپرست آموزش و پرورش کلاچای معرفی شد.