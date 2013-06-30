بیش از 170 هزار راس دام استان سمنان در مرحله بهاره واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن هاشم زاده عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل دامپزشکی استان سمنان گفت: واكسيناسيون آبله در مرحله بهاره امسال در جمعيت گوسفند و بز استان همزمان با سراسر كشور انجام شد و بيش از ۴۶۷ هزار راس گوسفند و ۱۷۱ هزار و ۱۱۱ راس بز بر عليه بيماري آبله توسط تيم هاي دولتي و بخش خصوصي در قالب خريد خدمات بصورت رايگان واكسينه شدند.

وی با اشاره به اینکه آبله بيماريهاي ويروسي حاد هستند كه بسياري از حيوانات و همچنین انسان و پرندگان (به غير از سگ سانان) را آلوده ميكنند افزود: به طور مشخص ضايعات در پوست و مخاطات پراكنده هستند كه از ماكول به پاپول، وزيكول و پوستول پيشرفت و در نهايت تشكيل كروت داده و سپس بهبودي حاصل مي شود.

رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي اداره كل دامپزشكي استان سمنان با بیان اینکه بيماري آبله به شدت مسري است و حتي مي تواند در گله هاي غير واكسينه تلفات زيادي ايجاد و خسارات جبران ناپذيري را به دامداران تحميل کند افزود: به دنبال پايان عمليات واكسيناسيون، انجام مراقبت فعال بيماري هاي آبله، اكتيما، توسط شبكه هاي تابعه استان در حال انجام است.

هاشم زاده افزود: آبله گوسفند و بز بيماريهاي ويروسي بسيار واگيردار در نشخواركنندگان كوچك است.

وی با اشاره به اینکه زيان هاي اقتصادي ناشي از بيماري در اثر كاهش توليد شير، آسيب به كيفيت پوست و پشم و ديگر توليدات، سقط، كاهش وزن، حساس شدن دام به عفونت هاي تنفسي و هجوم حشرات و تلفات است اظهار داشت: بهبود ضايعات پوستي به آهستگي بوده و آثار به صورت دائمي باقي ميماند.

رئيس اداره بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي اداره كل دامپزشكي استان سمنان از تمامي دامداران اين استان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه علائم مشكوك، با سرعت به نزديكترين شبكه دامپزشكي مراجعه کنند.

اين طرح از پانزدهم فروردين تا سي و يكم خرداد در استان سمنان اجرا شد.