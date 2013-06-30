پروژه گاوداری شیری 2 هزار راسی در سلماس کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان غربی در آیین آغاز این طرح اظهارداشت: کلنگ زنی و تلاش برای احداث چنین پروژه هایی نشانگر تلاش همه جانبه در استان برای تحقق حماسه اقتصادی است.

وحید جلال زاده با تاکید بر این که تولید شیر، علوفه و گندم در استان موجب پایداری بنگاه های اقتصادی می شود نیز گفت: یک همدلی و یک اتفاق نظر خوبی برای کمک و حمایت از چنین پروژه هایی از جمله پروژه های تولید شیر در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه تقویت حوزه تولید شیر و توجه به دام و طیور در استان از اولویت های اصلی دولت در استان است افزود: پروژه گاوداری شیری 2 هزار راسی با ظرفیت تولیدی 20 هزار تن شیر در سال و 700 تن گوشت در شهرستان سلماس آغاز و در موقع مقرر آماده بهره برداری می شود.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سفر به سلماس از پروژه های مهر ماندگار این شهرستان، استادیوم 5 هزار نفری و احداث بزرگراه سلماس - خوی بازدید وروند اجرایی این پروژه ها را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

جلال زاده در این بازدید ها با تاکید بر تسریع بر عملیات اجرایی این پروژه ها گفت: امیدواریم با افزایش شتاب در اجرای این پروژه ها تا پایان دولت دهم شاهد بهره برداری از آنها باشیم.

استاندار آذربایجان غربی در بازدید از استادیوم 5 هزار نفری مبلغ 300 میلیون ریال را برای توسعه ورزش روستایی سلماس به هیات ورزشی عشایر و روستایی این شهرستان اختصاص داد.

پروژه احداث استادیوم 5 هزار نفری سلماس در حال حاضر از 81 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و تاکنون بیش از 4 میلیارد تومان برای احداث آن هزینه شده است.

بزرگراه سلماس - خوی نیز در 5 قطعه مجزا به طول 38 کیلومتر در حال اجرا است که قطعه اول آن در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار آذربایجان غربی همچنین شامگاه یکشنبه با مردم روستای تمر در شهرستان سلماس دیدار و گفتگو کرد.

جلال زاده در دیدار با روستائیان و گرامیداشت یاد شهدای این منطقه گفت: به پاس خون شهدا است که جمهوری اسلامی ایران امروز با اقتدار و عزت قله های افتخار را فتح می کند و این ملت همواره با تقدیم شهدا ثابت نموده اند که بر سر آرمان ها خود با اسلام و امام ایستاده اند.

وی با بیان این که دولت های نهم و دهم برای خدمت گزاری لحظه ای را درنگ نکرده اند نیز افزود: رسیدگی به مناطق محروم و روستاهای کشو از جمله نقاط قوت دولت های نهم و دهم بوده که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین در این دیدار دستورات لازم را برای پیگیری مسائل و مشکلات این روستا از جمله: سالن چند منظوره ورزشی، احداث و تکمیل دیوار ساحلی، اجرای طرح هادی، حل مشکل گیرنده های تلویزیونی و بازسازی خانه عامل صادر نمود و اعتبارات لازم برای اجرای این طرح ها را اختصاص داد.

جلال زاده با حضور در مسجد روستای گل عذن شهرستان سلماس هم ضمن دیدار با مردم این روستا و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها ، گفت: محرومیت زدایی و رسیدگی به مسائل و مشکلات روستائیان و مردم مناطق محروم و کم برخوردار از اولویت های نظام جمهوری اسلامی است.

جلال زاده در ادامه اظهارداشت: از وظایف و تکالیف اصلی کارگزاران نظام و مدیران دستگاههای اجرایی استان سرکشی مستمر به روستا ها و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان است.

استاندار آذربایجان غربی در این دیدار دستورات لازم را برای احداث خانه عالم ، سالن ورزشی و احداث ساختمان دهیاری در این روستا را صادر کرد.