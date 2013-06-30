به گزارش خبرنگار مهر،عبدالکریم شعبان زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این بستههای غذایی و بهداشتی بین یکهزار و 250خانوارزلزله زده توزیع میشود گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان سومین محموله کمکهای جمعیت هلال احمر استان بوشهر شامل بسته های غذایی از قبیل برنج ، روغن ، حبوبات ، قند ، ماکارونی ، رب گوجه فرنگی به منطقه زلزله زده دشتی ارسال شد.
وی همچنین افزود: علاوه برتوزیع ارزاق عمومی بستههای بهداشتی شامل پودر رختشویی ، شامپو ، مایعدستشویی و ظرفشویی ، مسواک ، خمیردندان ، دستمال کاغذی و البسه توزیع میشود .
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: توزیع این بستههای غذایی و بهداشتی تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان به پایان خواهد رسید .
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