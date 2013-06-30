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۹ تیر ۱۳۹۲، ۲۱:۴۲

شعبان‌زاده خبرداد:

ارسال سومین محموله کمک‌های هلال احمر برای زلزله‌زدگان منطقه دشتی

ارسال سومین محموله کمک‌های هلال احمر برای زلزله‌زدگان منطقه دشتی

بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: سومین محموله کمک‌های جمعیت هلال احمر استان بوشهر به منطقه زلزله زده دشتی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالکریم شعبان زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این بسته‌های غذایی و بهداشتی بین یکهزار و 250خانوارزلزله زده توزیع می‌‌شود گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان سومین محموله کمکهای جمعیت هلال احمر استان بوشهر شامل بسته های غذایی از قبیل برنج ، روغن ، حبوبات ، قند ، ماکارونی ، رب گوجه  فرنگی به منطقه زلزله زده دشتی ارسال شد.

وی همچنین افزود: علاوه برتوزیع ارزاق عمومی بسته‌های بهداشتی شامل پودر رخت‌شویی ، شامپو ، مایع‌دستشویی و ظرف‌شویی ، مسواک ، خمیردندان ، دستمال کاغذی و البسه  توزیع می‌شود .

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان  بوشهر افزود:  توزیع این بسته‌های غذایی و بهداشتی تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان به پایان خواهد رسید .

کد مطلب 2087278

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