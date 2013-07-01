به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد شامگاه یکشنبه در مراسم کلنگزنی نخستین مجتمع تولیدات کشاورزی بانوان استان زنجان، افزود: استان زنجان در شاخصهای مختلف فعالیتهای بانوان در کشور از میانگین کشوری بالا است.
وی اظهار داشت: بانوان زنجانی در زمینه اشتغال، ورزش، سلامت و ازدواج پیشگام هستند و در همه حوزه ها عملکرد خوبی دارند.
استاندار زنجان میزان اشتغالزایی بانوان در زنجان را مطلوب اعلام کردوگفت: استان زنجان در زمینه اشتغال بانوان در کشور برتر است.
رئوفی نژاد مجتمع تولیدات کشاورزی استان زنجان را گام مهم در ایجاد اشتغال بانوان عنوان کردوگفت: این مجتمع میتواند زمینه اشتغال خوبی را برای بانوان ایحاد کند.
وی گفت: راهاندازی مجتمع تولیدی، صنعتی بانوان یک گام مهم برای اشتغالزایی بانوان است.
استاندار زنجان گفت: 50 هکتار زمین برای مجتمع در نظر گرفته شده و در این راستا30 واحد نیز آماده بهرهبرداری است و 60 واحد نیز برای واگذاری آماده میشود.
رئوفینژاد مجتمع تولیدات کشاورزی بانوان را دومین طرح بزرگ اجرا شده در استان زنجان برای بانوان اعلام کرد و افزود: زیرساختهای این پروژه آماده شده است و به متقاضیان واگذار میشود.
وی گفت: این پروژه با سرعت بیشتری روند اجرایی خود را طی خواهد کرد.
رئوفی نژاد خبرداد:
اختصاص 2 میلیارد تومان تسهیلات برای مجتمع تولیدی کشاورزی بانوان زنجان
زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان از اختصاص 2 میلیارد تومان تسهیلات برای احداث مجتمع تولیدی بانوان زنجان خبر داد .
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد شامگاه یکشنبه در مراسم کلنگزنی نخستین مجتمع تولیدات کشاورزی بانوان استان زنجان، افزود: استان زنجان در شاخصهای مختلف فعالیتهای بانوان در کشور از میانگین کشوری بالا است.
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