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۱۰ تیر ۱۳۹۲، ۹:۲۷

رئوفی نژاد خبرداد:

اختصاص 2 میلیارد تومان تسهیلات برای مجتمع تولیدی کشاورزی بانوان زنجان

اختصاص 2 میلیارد تومان تسهیلات برای مجتمع تولیدی کشاورزی بانوان زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان از اختصاص 2 میلیارد تومان تسهیلات برای احداث مجتمع تولیدی بانوان زنجان خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد شامگاه یکشنبه در مراسم کلنگ‌زنی نخستین مجتمع تولیدات کشاورزی بانوان استان زنجان، افزود: استان زنجان در شاخص‌های مختلف فعالیت‌های بانوان در کشور از میانگین کشوری بالا است.

وی اظهار داشت: بانوان زنجانی در زمینه اشتغال، ورزش، سلامت و ازدواج پیشگام هستند و در همه حوزه ها عملکرد خوبی دارند.

استاندار زنجان میزان اشتغالزایی بانوان در زنجان  را مطلوب اعلام کردوگفت: استان زنجان در زمینه اشتغال بانوان در کشور برتر است.

رئوفی نژاد مجتمع تولیدات کشاورزی استان زنجان را گام مهم در ایجاد اشتغال بانوان عنوان کردوگفت: این مجتمع می‌تواند زمینه اشتغال خوبی را برای بانوان ایحاد کند.

وی گفت: راه‌اندازی مجتمع تولیدی، صنعتی بانوان یک گام مهم برای اشتغالزایی بانوان است.

استاندار زنجان گفت: 50 هکتار زمین برای مجتمع در نظر گرفته شده و در این راستا30 واحد نیز آماده بهره‌برداری است و 60 واحد نیز برای واگذاری آماده می‌شود.

رئوفی‌نژاد مجتمع تولیدات کشاورزی بانوان را دومین طرح بزرگ اجرا شده در استان زنجان برای بانوان اعلام کرد و افزود: زیرساخت‌های این پروژه آماده شده است و به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی گفت: این پروژه با سرعت بیشتری روند اجرایی خود را طی خواهد کرد.

کد مطلب 2087296

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