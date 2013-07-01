به گزارش خبرگزاری مهر،حمیرا قهرمانی در جلسه کارگروه بانوان استان افزود: میزان مشارکت اقتصادی زنان زنجانی نشان‌دهنده این است که بانوات در بازار کار فعال هستند و این امر روزبه روز افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: میزان بیکاری بانوان کشور و استان با سرعت بیشتری در حال کاهش است و اجرای برخی از اقدامات در استان این امر را موجب شده است.

معاون اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان، به برخی از طرح‌های اجرا شده در زمینه اشتغال بانوان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح تاکسی بی‌سیم بانوان، ساخت سایت کارگاهی بانوان، ایجاد مجتمع تولیدی بانوان از جمله اقداماتی است که موجب اشتغالزایی بیشتر بانوان در‌ سال‌های اخیر شده و در این راستا مشارکت اقتصادی زیاد شده است.

قهرمانی تاکید کرد: بر اساس سرشماری انجام شده در سال 90، نیمی از جمعیت استان را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی گفت: از مجموع جمعیت زنان ساکن در استان زنجان 62 درصد را جمعیت شهری و 38 درصد را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهند.

معاون اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان، به جمعیت فعال و غیرفعال استان اشاره کرد و گفت: 40 درصد از جمعیت استان غیرفعال و 60 درصد از جمعیت استان را افراد فعال تشکیل می‌دهند.

قهرمانی افزود: 16 درصد از جمعیت فعال استان را زنان تشکیل می‌دهند و همچنین 74 درصد از جمعیت غیرفعال استان را بانوان تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: اغلب زنانی که جزو جمعیت غیرفعال استان محسوب می‌شوند شامل زنان خانه‌دار و دختران در حال تحصیل و بازنشستگان هستند.

90 درصد از بانوان زنجانی باسواد هستند

معاون سوادآموزی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان نیز در این جلسه گفت: در سال 55، میزان باسوادی زنان در این استان 15،2 درصد بود که در سال 90، این آمار به بیش از 90 درصد رسیده است.

غفار سرداری اظهار داشت: در سال 55، 30 درصد و در سطح کشور 48 درصد بود افزود: این درصد در سال 90، به بیش از 90 درصد که در سطح کشوری و استانی افزایش یافته است.

وی به میزان باسوادی در سال 90 در سنین مختلف نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر آموزش و پرورش استان زنجان آمادگی باسواد کردن همه افراد بیسواد استان را دارد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان زنجان تاکید کرد: یکی از شرایط مهم در افزایش سطح سواد استان این است که باسوادان همکاری کنند.

غفاری با بیان اینکه برخی از گفته های خود بیسوادان موجب آمارگیری‌های غلط شده است، گفت: تعریف افراد از میزان سواد با یکدیگر متفاوت است و در این راستا با حرف شخص نمی‌توان سطح سواد را تعیین کرد.

وی تاکید کرد: پس از انقلاب میزان باسوادی زنان کشور و استان افزایش چشمگیری داشته است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان زنجان، تصریح کرد: دو سال قبل از انقلاب میزان باسوادی زنان بسیار پایین بود ولی با اقدامات صورت گرفته میزان باسوادی بانوان افزایش یافته است.