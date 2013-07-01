کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن بیش از 600 تن در تظاهرات 30 ژوئن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، محمد مصطفی حامد وزیر بهداشت و مسکن مصر شب گذشته اظهار داشت که در جریان تظاهرات روز گذشته و درگیری میان طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور 10 نفر کشته و 613 تن زخمی شدند.

کفر الشیخ، بنی سویف، اسکندریه، اسیوط از جمله شهرها و استان هایی هستند که شماری از مردم در آنها کشته شدند. وزیر بهداشت مصر خاطرنشان کرد: 87 نفر در استان قاهره، 3 تن در القلیوبیه، 25 نفر در اسکندریه، 3 تن در الدقهلیه، 15 نفر در الشرقیه، 312 تن در البحیره، 7 تن در دمیاط، 38 نفر در الغربیه، 31 تن در کفرالشیخ، 15 تن در المنوفیه، 23 نفر درالفیوم، 38 تن در بنی سویف، 6 تن در اسیوط، 4 تن در سوهاج، 5 نفر در اسوان و یک نفر در المنیا زخمی شدند.

وی افزود: 445 تن از زخمی ها پس از درمان از بیمارستان ها مرخص شدند و 168 نفر همچنان در بیمارستان بسر می برند.