به گزارش خبرنگار مهر،کارگاهی با عنوان عکس کارگردانی شده از دوازدهم تا سیزدهم سال جاری به مدت دو روز با حضور ناصر محمدی در مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برگزار می شود.

آموزش عکاسی آکادمیک در ایران، عکس کارگردانی شده و رویکرد نمایشگاه های عکس و جمع بندی این نمایشگاهها موضوع هایی هستند که در این کارگاه دو روزه مورد بررسی و بحث و گفتگو قرار می گیرند.

ناصر محمدی از اساتید رشته عکاسی دانشگاه های استان زنجان است که علاوه بر برگزاری چندین نمایشگاه عکس در سطح داخلی و بین المللی و انتشار دو عنوان کتاب در زمینه عکاسی، مقامهای برگزیده جشنواره های بین المللی عکس چین و اسلوونی را به ترتیب طی سالهای 2003 و 2010 میلادی و همچنین عنوانهای برتر جشنواره های قاب خالی خورشید و نوروز در زادگاهم را در کارنامه خود دارد .

کارگاه "عکس کارگردانی شده" با همکاری حوزه هنری استان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه برگزار می گردد.

نمایش "عروس باران" بر روی صحنه رفت

نمایش فولکلور "عروس باران" نوشته رسول بانگین ازشامگاه دیروز تا سیزدهم تیرماه سالجاری در تالار وحدت ارومیه بر روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایش زنی با عروسک خود، همراه با راز و نیاز ،از خداوند تمنای باران می کند و به انتظار بارش باران روزها را سپری می کند.

کارگردان این اثر نمایشی رسول بانگین است که با ایفای نقش آیدا مویدی، تنظیم نور معصومه زنجانی، طراحی لباس شهلا محمود زاده و موسیقی رضا هناره با همراهی فریا مصطفی نژاد از ساعت 18 عصر روز یکشنبه تا 13 تیر اجرا می شود.

عروس باران با همکاری حوزه هنری آذربایجان غربی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ارومیه بر روی صحنه رفته است.

راهیابی فیلم کوتاه داستانی" اولین شب زمستان" به 49 امین جشنواره منطقه ای سینمای جوان

فیلم کوتاه داستانی اولین شب زمستان به کارگردانی آرش رفیعی از ارومیه، به مرحله مسابقه چهل و نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان راه یافت.

اولین شب زمستان نوشته پیمان عباس زاده است که با بازی احسان عباس زاده داستان پسری دوره گرد را که از میان آشغالها و بازار کهنه فروشان کتاب جمع می کند و آنها را برای تامین معاش خود می فروشد ، به تصویر می کشد.

در این فیلم کوتاه 29 دقیقه ای پسر دوره گرد در نخستین شب زمستان به خاطر بسته بودن مغازه ها نمی تواند کتابها را بفروشد و به محل زندگی خود که داخل یک تاکسی کهنه است بر می گردد ولی از شدت سوز سرما مجبور به سوزاندن کتابهایی می شود که با زحمت زیاد آنها را پیدا کرده بود.

اولین شب زمستان با تصویر برداری محمد مستوفی، طراحی صحنه حسین دادگر، تدوین علی مردمی، آرش رفیعی و با صداگذاری آرش رفیعی طی سال گذشته در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری آذربایجان غربی تولید شده است.

در همین راستا فیلم کوتاه ده و ده دقیقه ساخته پیمان عباس زاده از ارومیه با موضوع صلح جهانی از طرف انجمن سینمای جوان ارومیه به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته است.

مرحله نهایی چهل و نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان با حضور 60 فیلم برگزیده از میان 601 اثر رسیده به دبیرخانه ، در چهاربخش پویا نمایی، تجربی، مستند و داستانی ازامروز دوشنبه تا سیزدهم تیرماه سال جاری در شهر کرد برگزار می شود.